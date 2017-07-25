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Franco Foda
FUTBOL

Sturm Graz Teknik Direktörü Foda: Fenerbahçe hazır değil!

Sturm Graz Teknik Direktörü Foda iddialı açıklamalar yaptı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde karşılaşacağı Sturm Graz'ın teknik direktörü Franco Foda iddialı açıklamalar yaptı

25 Temmuz 2017 Salı, 10:33:57 Güncelleme: 10:38:42

Sturm Graz’ın teknik direktörü Franco Foda, perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Alman teknik adam, “St. Polten karşısında taraftarımız bize güç verdi. Fenerbahçe’ye karşı da öyle olacak. Fenerbahçe henüz sezonu açmadı ve lig ritminde değil. Onlara karşı çekinmeden bunu avantaja çevirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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