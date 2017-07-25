Sturm Graz Teknik Direktörü Foda: Fenerbahçe hazır değil!

Sturm Graz’ın teknik direktörü Franco Foda, perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Alman teknik adam, “St. Polten karşısında taraftarımız bize güç verdi. Fenerbahçe’ye karşı da öyle olacak. Fenerbahçe henüz sezonu açmadı ve lig ritminde değil. Onlara karşı çekinmeden bunu avantaja çevirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe - Sturm Graz

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Franco Foda