Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e 3 kuruşluk dava!

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Fatih Terim'in avukatının İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde, Rüştü Reçber'in 24 Temmuz 2017 tarihinde bir internet sitesinde “Fatih Terim'in Alaçatı baskını” başlıklı bir yazı yazdığı belirtildi. Fatih Terim'in yakınlarının 15 Temmuz 2017 günü Selahattin Aydoğdu ile yaşanılan olayın yargıya intikal ettiği ifade edilen dilekçede, Reçber'in yazısında objektiflikten uzak gerçek dışı bilgilere yer verildiği kaydedildi.

“ŞEREF VE HAYSİYETİ RENCİDE EDİLDİ”

Dilekçede, Fatih Terim'in sorumlulukları altında ezildiği, gurusuzlukla suçlandığı, güç zehirlenmesi yaşadığı, bulunduğu makamı suistimal ettiği şeklinde Reçber'in yazı yazdığı ve bu şekilde Terim'in kişilik haklarına saldırı niteliğinde açıklamalarla toplum önünde hedef haline getirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Söz konusu yazıyla Terim'in itibarının zedelenmeye çalışıldığı, eleştiri sınırının aşıldığı, kişilik haklarını ihlal edici olduğu anlatıldı. Fatih Terim'in yerel ve uluslararası futbol camiasında başarıları ile tanınan bir futbol adamı olduğu kaydedilen dilekçede, suça konu yazıyla Terim'in şeref ve haysiyetinin rencide edildiği, kişilik haklarının ihlal edildiği belirtilerek 3 kuruşluk manevi tazminat talep edildi.