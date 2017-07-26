Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sona erdi - Şenol Güneş Milli Takım'ın başına mı geçecek?

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"Ancak şunu söylemek gerekir. Bu yaşanan olayların suçlusu sadece Arda Turan ve Fatih Terim değildir. Bugüne kadar kontrolü eline alamayan, kayıtsız kalan, futbol direktörüne söz geçiremeyen TFF'yi de ayrı tutmak lazım. Hepsi bir bütünün parçası. Son derece normal beklenen bir istifa ya da görevden alma."