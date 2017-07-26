FUTBOL
Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sona erdi - Şenol Güneş Milli Takım'ın başına mı geçecek?
Fatih Terim dönemi sona erdi
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:59:13 | Güncelleme: 17:43:48
-
1
1
|
16
Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sona erdi... Peki bundan sonra ne olacak? Fatih Terim ile yolların ayrılması, Arda Turan, Şenol Güneş.... HTSPOR yazarları merak edilenleri yanıtladı...
-
2
2
|
16
HALİL ÖZER: "Geç kalınmış bir olay. Son derece doğal karşılıyorum. Yaklaşık iki yıldır Milli Takım'ın içinde bulunduğu çalkantı, sevimsiz futbol, futbolcular arasındaki disiplinsizlik, yaşanan tatsız olayların bir sorumlusu mutlaka olmalıydı."
-
3
3
|
16
"Ancak şunu söylemek gerekir. Bu yaşanan olayların suçlusu sadece Arda Turan ve Fatih Terim değildir. Bugüne kadar kontrolü eline alamayan, kayıtsız kalan, futbol direktörüne söz geçiremeyen TFF'yi de ayrı tutmak lazım. Hepsi bir bütünün parçası. Son derece normal beklenen bir istifa ya da görevden alma."
-
4
4
|
16
MERİÇ MÜLDÜR: "Açıkçası benim açımdan sürpriz değildi. Spor kamuoyunda kulağımıza birkaç gündür bu haberler geliyordu. Son Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne kadar Milli Takım'da yaşananlar olmamalıydı, yakışmayan olaylardı. Bir yere kadar gidecekti. Malum son olarak görüyorum. Son 2-3 gündür söylentiler zaten vardı."
-
5
5
|
16
İKİNCİ SÖYLENTİ: ŞENOL GÜNEŞ...
"Bu söyletinler arasında Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeceği de var. Bugün gelen haberin ardından söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Milli Takım'ın başına kim geçecek, Şenol Güneş olursa Beşiktaş'taki konumu ne olacak?"
-
6
6
|
16
"Olması gereken oldu. Ben Fatih Terim'in bıraktığını düşünmüyorum. Karşılıklı olarak oturulup konuşulmuştur. Ancak TFF yöneticileri Fatih Terim'e Milli Takım'ı bırakmasının hayırlı olacağını iletmiştir diye düşünüyorum."
-
7
7
|
16
"Arda Turan konusunda ise Terim'in gidişinden sonra Milli Takım'a yeniden dönebileceğini düşünüyorum. Ancak bu Arda Turan'ın yaptıklarında haklı olduğunu göstermez. Ama Yıldırım Demirören zaten Arda'ya açık kapı bırakmıştı."
-
8
8
|
16
"Milli Takım'ı futbolcular yönetmemeli. Gelip Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan, Avrupa Şampiyonası'nda Türk taraftarlara tavır koyan Arda Turan da kendini sorgulamalı. Yoksa bu ülke Arda Turan'ı seviyor, farkına varmalı."
-
9
9
|
16
SERDAR ALİ ÇELİKLER: "Sırada Demirören var. Fatih Terim, bu kadar üst üste hata yapmaz. Ya kendini kovdurtmak istedi, zaten Galatasaray ile anlaşmıştı. Ya da direkt görevden alındı, bundan sonra Galatasaray ile anlaşma yollarını arayacaktır. Milli Takım açısından doğru olmuştur."
-
10
10
|
16
"Ama önce Arda Turan gitti, şimdi Terim gitti, ikinci adam Cengiz Zülfikaroğlu geri plana atıldı. Ankara'dan başdanışman atandı. Ve Spor Bakanı değişti. Bu gelişmeler sporda bazı değişikliklerin olduğunun göstergesi."
-
11
11
|
16
"Bu kafayla devam ederse sorumluluk almaz, hemen her işi Kulüpler Birliği'ne atar, Milli Takım sorumlusunda, bağımsız olduğunu iddia ettiği kurumlara, hemen bu kafayla devam ederse sorumluluk almaz. Hemen her işi Kulüpler Birliği'ne, Milli Takım sorumlusuna, bağımsız olduğunu iddia ettiği kurumlara, rücu etmeye kalkarsa, bugün Terim'i o görevden alan güç yarın Demirören'i de alır."
-
12
12
|
16
ERCAN TANER: "Fatih Terim'in istifası tabii ki Milli Takım'da yeni bir dönemin başlamasına neden olacak. Şu anda Mehmet Özdilek'in yardımcı antrenörlük görevi açıklanmıştı. Konumu önemli. Acaba Milli Takım'ın yeni teknik direktörü o mu olacak bunu bilmiyorum."
-
13
13
|
16
"Türkiye Futbol Direktörülüğü kadrosu duracak mı, artık yok mu? Bunun en kısa zaman içerisinde açıklanması lazım. Şimdi hemen haberler konuşulmaya başlanacak. Geçtiğimiz haftalarda da çok konuşulmuştu."
-
14
14
|
16
"Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı. Bu isimlerin ön plana çıkacağı şahsi kanaatim. Bu da kulüpler ile TFF arasındaki bir konu."
-
15
15
|
16
"Domino taşları yerinden oynayabilir. Galatasaray'ın Fatih Terim'e teklif götüreceği de tahminlerim arasında yer alıyor. Sıcak bir yaz geçiriyorduk... Futbolla daha da ısındık. Önümüzdeki 7-8 gün içerisinde her şeyin belli olacağı kanaati taşımaktayım."
-
16
16
|
16
"İyi ya da kötü Dünya Kupası'na gitme ihtimalimiz var. Gitme ihtimalimizin olduğunu varsayarsak, TFF'nin yeni hocayı belirlemesi gerekiyor. Süre az..."