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FUTBOL

Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sona erdi - Şenol Güneş Milli Takım'ın başına mı geçecek?

Fatih Terim dönemi sona erdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:59:13

  • 1 Fatih Terim dönemi sona erdi
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    Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sona erdi... Peki bundan sonra ne olacak? Fatih Terim ile yolların ayrılması, Arda Turan, Şenol Güneş.... HTSPOR yazarları merak edilenleri yanıtladı...

  • 2 Fatih Terim dönemi sona erdi
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    HALİL ÖZER: "Geç kalınmış bir olay. Son derece doğal karşılıyorum. Yaklaşık iki yıldır Milli Takım'ın içinde bulunduğu çalkantı, sevimsiz futbol, futbolcular arasındaki disiplinsizlik, yaşanan tatsız olayların bir sorumlusu mutlaka olmalıydı."

  • 3 Fatih Terim dönemi sona erdi
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    "Ancak şunu söylemek gerekir. Bu yaşanan olayların suçlusu sadece Arda Turan ve Fatih Terim değildir. Bugüne kadar kontrolü eline alamayan, kayıtsız kalan, futbol direktörüne söz geçiremeyen TFF'yi de ayrı tutmak lazım. Hepsi bir bütünün parçası. Son derece normal beklenen bir istifa ya da görevden alma."

  • 4 Fatih Terim dönemi sona erdi
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    MERİÇ MÜLDÜR: "Açıkçası benim açımdan sürpriz değildi. Spor kamuoyunda kulağımıza birkaç gündür bu haberler geliyordu. Son Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne kadar Milli Takım'da yaşananlar olmamalıydı, yakışmayan olaylardı. Bir yere kadar gidecekti. Malum son olarak görüyorum. Son 2-3 gündür söylentiler zaten vardı."

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  • 5 Fatih Terim dönemi sona erdi
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    İKİNCİ SÖYLENTİ: ŞENOL GÜNEŞ...

    "Bu söyletinler arasında Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeceği de var. Bugün gelen haberin ardından söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Milli Takım'ın başına kim geçecek, Şenol Güneş olursa Beşiktaş'taki konumu ne olacak?"

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Arda geri döndürülmemeli, o da bu resimden sorumludur. Demirören bıraktırılmalı, futbolu içinden gelenler yönetmelidir
  • Misafir 6 dakika önce
    Şenol Güneş'i rahat bırakın
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