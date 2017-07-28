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Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş'ta Atınç Nukan'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat edileceği açıklandı

28 Temmuz 2017 Cuma, 13:43:58 Güncelleme: 14:10:18

Beşiktaş'ta Atınç Nukan şoku yaşanıyor. İdmanda sol diz ön çapraz bağları kopan futbolcunun ameliyat edileceği ve 6 ay oynayamayacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir. En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullanıldı.

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