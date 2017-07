Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye altın dokunuş

Aykut Kocaman’ın gelişi ile ayağa kalkan Fenerbahçe’de değişim kısa sürede hissedildi. İyi geçen kamp döneminin ardından Sturm Graz karşısında alınan galibiyet ve futbolcuların gerçek bir takım görüntüsü vermesi dikkat çekti. Peki 1 ayda bu noktaya nasıl gelindi? Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, bu hızlı gelişimin en büyük sebebi; Aykut Kocaman’ın hem medyaya hem takıma söylediği tüm sözleri tutması oldu. İşte o sözlerden bazıları:



SORUNLU İSİMLERİ GÖNDERDİ

Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra Aykut Kocaman, aba altından sopa gösterip “Bazı oyuncular nerede olduklarının farkına varmalı. Çaba göstermeyen, arkadaşlık ortamına katılmayan bizimle olmayacak” dedi. Deneyimli hoca, daha sezon başlamadan Volkan Şen, Emmanuel Emenike ve Van der Wiel’i kadro dışı bıraktı. Geçtiğimiz yıl takımdaşlığa ve kulübün saygınlığına çok zarar veren bu oyuncuların direkt ipini kesmek oyunculara mesaj oldu.



HERKESLE TEK TEK İLGİLENDİ

Kulübün mali durumunu çok iyi bilen deneyimli hoca, transfer yerine önce eldeki malzemeyi kullanmayı tercih etti. Bu konudaki görüşünü, “Bireysel olarak takımda çok değerli futbolcular var. Yapılacak ilk iş onları olması gereken değere taşımak” diyerek açıklayan Kocaman, neredeyse tüm futbolcular ile birebir ilgilendi. Her futbolcuya özel çalışma-diyet programları hazırlandı. Özgüven aşılaması yapıldı. Daha ilk maçtan yerliler ve bazı yabancı futbolculardaki değişim dikkat çekti.



TÜM TAKIM SİSTEME İNANIYOR

Son iki sezonda bekleyen bir takım olan F.Bahçe’de yeni sezon öncesi en çok merak edilen konu; takımın oyun tarzının değişip değişmeyeceğiydi. Kocaman, kamp döneminde oldukça net ifadeler kullanıp “Önde basacağız, 3. bölgede oynayacağız, oyunumuzu kabul ettireceğiz” güvencesini verdi. Hazırlık maçlarında bölüm bölüm bunu başaran takım, Avusturya’da ise 75 dakika kendi oyunlarını kabul ettirdi. Her fırsatta hocanın oynattığı oyuna inandıklarını söyleyen futbolcular, Kocaman’ın direktiflerine aynen uyuyorlar.



TRİBÜNLERDE 'KOCAMAN DÖNÜŞ'

Aykut Kocaman’ın göreve gelmesi, Sarı-Lacivertli tribünleri de hareketlendirdi. Deneyimli hoca, her fırsatta “Bu sezon en büyük transferimiz taraftarımız olur. Onları yeniden kazanacağız” derken, ‘12 Numara’ da üzerine düşen görevi yaptı. Daha şimdiden geçen sezonki olumsuz hava tersine dönmeye başlarken, geçen yılki kombine rakamı geçildi. Sosyal medyadan paylaşım dahi yapamayan futbolcular taraftarlarla buzları yavaş yavaş eritiyor.

aykut kocaman

fenerbahçe