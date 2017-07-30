Igor Tudor endişeli

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Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Tudor’un, yakın arkadaşları aracılığıyla sürekli İstanbul’da medyada çıkan haberleri takip ettirdiği, koltuğunu kaybetme korkusu yüzünden yönetim kanadından gelen her telefonu da endişeli bir şekilde açtığı öğrenildi.