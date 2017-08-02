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FUTBOL

Galatasaray, Galatasaray Adası'nın satılacağı haberlerini yalanladı

Galatasaray, bir süredir gündemde olan Galatasaray Adası'nın satılacağına yönelik çıkan haberleri yaptığı açıklamayla yalanladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:38:31 Güncelleme: 11:41:22

Sarı-kırmızılı kulübün resimi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde yer alan Galatasaray Adası’nın satılacağı yönündeki haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’ne göre satış yetkisi yönetimde değil genel kuruldadır ve Galatasaray Adası ile ilgili bu yönde ne alınmış bir karar ne de bir girişim söz konusudur.

Tamamen dedikoduya dayandırılan, kaynağı belirsiz ve mesnetsiz bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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