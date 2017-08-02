Trabzonspor, kuruluşunun 50. yılını kutluyor

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan yardımcısı Bülbüloğlu, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Atatürk.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak kulübümüzün 50. yıl kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız bu özel günde ulu önderimizin huzurunda bulunuyoruz.

Trabzonspor 50 yıllık şanlı tarihine sığdırdığı nice başarılarına ve şampiyonlukların yanında tertemiz mazisi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda belirlemiş olduğumuz ilkeler ve spor ahlakına verdiğimiz öneme haiz duruşu ile huzurunuzda olmanın gururunu yaşamaktadır.

Trabzonspor Kulübü olarak Atamızın bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim bekçisi ve takipçisi olacağız.

Ruhun şad olsun.

Rahat uyu Aziz Atam."

Bu arada, Anıtkabir ziyaretinde bir grup taraftar da yöneticileri yalnız bırakmayarak, törende yer aldı.

Beşiktaş da Twitter üzerinden Trabzonspor'un 50. yılını kutladı:

— HT Spor (@htspor) August 2, 2017

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yer alan 15 Temmuz Milli Mücadele Anıtı'nı da ziyaret etti.

Üzerinde, "Aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz" yazılı çelenk anıta bırakılarak, 15 Temmuz'da şehit olanlar unutulmadı.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bordo-mavililerin 50. yılı kapsamında düzenlenen törende açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bordo mavili kulübün yeniden tarih yazmaya ve efsane olmaya hazırlandığını söyledi, "Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor" dedi.