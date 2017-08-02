Beşiktaş'a Abdennour'dan kötü haber

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Valencia'dan Alvaro Negredo ve Aymen Abdennour'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta, Tunuslu futbolcunun transferi zora girdi.
Valencia'da yayın yapan radyo istasyonu Radio Esport'tan Hector Gomez'in iddiasına göre Aymen Abdennour Türkiye'ye gitmek istemiyor. Haberin detayında, Aymen Abdennour'un İngiltere Premier Ligi veya İtalya Serie A'da forma giymek istediği belirtildi.
NEGREDO'DA SON DURUM
İspanyol gazeteci, Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak da "Alvaro Negredo yarın Türkiye'ye gidiyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullandı.
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YORUMLAR 3
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Misafir 23 dakika önceBeşiktaş acele etmesi gerekyor00
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Misafir 26 dakika önceSebep hukumet.. avrupada heryerde savasin sorumlusu ve multecilrre olan.tutum yuzunden turkiye kara listede saol akp iyiki varsın.kim.dedi size multecileri alin diye gondermezsen abrupaya boyke rezil olur herkes..012
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Misafir 36 dakika önceNe şoku yahu bu adamı isteyen kim ki.90