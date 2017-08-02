Beşiktaş'a Abdennour'dan kötü haber

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Valencia'dan Alvaro Negredo ve Aymen Abdennour'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta, Tunuslu futbolcunun transferi zora girdi.

Valencia'da yayın yapan radyo istasyonu Radio Esport'tan Hector Gomez'in iddiasına göre Aymen Abdennour Türkiye'ye gitmek istemiyor. Haberin detayında, Aymen Abdennour'un İngiltere Premier Ligi veya İtalya Serie A'da forma giymek istediği belirtildi.

NEGREDO'DA SON DURUM

İspanyol gazeteci, Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak da "Alvaro Negredo yarın Türkiye'ye gidiyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullandı.

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