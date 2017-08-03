ÖNE ÇIKANLAR
Burak Yılmaz
FUTBOL

Trabzonspor'a transfer olan Burak Yılmaz İstanbul'a geldi

Burak Yılmaz İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Burak Yılmaz bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:33:31 Güncelleme: 09:38:28

Trabzonspor'un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı.

Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya 'Yuvana Hoş geldin Kral' şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.

Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu. Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Burak YILMAZ' ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    Trabzona yakışır bu dürüst onurlu futbolcu
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER