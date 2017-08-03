Trabzonspor'a transfer olan Burak Yılmaz İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı.



Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya 'Yuvana Hoş geldin Kral' şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.

Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu. Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

— HT Spor (@htspor) August 2, 2017

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Burak YILMAZ' ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.