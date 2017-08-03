Atilla Türker yazdı: "Kusursuz itibar sahibi menajerler"

İfade şu: “Lisans başvurusunda bulunan bir menajerin mesleki, sosyal ve ahlaki yönden iyi anılması ve “KUSURSUZ BİR İTİBARA” sahip olması gerekir.

Nedir bu? Türkiye Futbol Federasyonu menajerlik talimatının 4. maddesi!

Bir menajerde olmazsa olmaz şartlardan biri, kusursuz itibar sahibi olmakmış!

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Bakalım itibarları nasılmış bizim lisanslı menajerlerin!

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Aralarında cezaevine defalarca girenler var.

Şikeden ve dolandırıcılıktan dolayı yargılananlar var.

Uluslararası bahis skandalından dolayı tutuklananlar var.

FIFA tarafından menajerlik lisansı iptal edilenler var.

Menajerlik sınav sorularının çalınmasına adı karışanlar var.

Yeraltı dünyasından ünlü isimler var.

Çete oluşturarak büyük kulüplerimizi yıllardır söğüşleyenler var.

Kulüplerimizi kendilerine borçlandıranlar var.

Sözleşme ücretini şişirerek futbolcu ve yöneticilerle paylaşanlar var.

Nüfuz ticareti yapanlar var.

Vergi kaçırmak için menajerlik şirketinin merkezini Marshall Adaları ya da Dubai’de gösterenler var.

Menajersiz transfer olan futbolcular üzerinden menajerlik ücreti alanlar var.

Kuaförlük yaparken menajerliğe adım atarak piyasayı ele geçirenler var.

Başkanlarla ahbap-çavuş ilişkisine girerek kulüpleri batıranlar var.

Milli takımdaki bazı futbolcularla ortaklık kuranlar var.

Kulüp yöneticileriyle işbirliği yaparak 1 milyon liralık futbolcuyu 4 milyon liraya iteleyen tonlarca isim var.

Futbolcu sözleşme ücretinin 20 katı oranında komisyon alanlar var.

Taklacı bazı yöneticiler tarafından statların en güzel locasına oturtulanlar var.

Bazı teknik adamları avuçlarının içinde oynatanlar var.

Teknik adamlarla ortaklık kurarak indiragandi yapanlar var.

Kulüp başkanının oğluna düğün hediyesi olarak araba alanlar var.

Cambaz gazetecileri maaşa bağlayanlar var.

Menajerlik lisansını kiraya verenler var.

OYANLAR VE SOYANLAR!

Lisanslılar böyle de lisanssızlar çok mu farklı!

Ankara’da toptancı halinde oturup da başka bir şehirdeki Süper Lig takımını kabak gibi oyanlar var.

Süper Lig’de bulunan bir takımımızda masörlük yaparken, “Elalemin kerizi ben miyim! Yarından itibaren ben de menajerliğe başlıyorum” diyerek çuvalla para kazananlar var.

Berberlik yaparken “Saç-sakal traşıyla nereye kadar” diyerek dükkânını menajerlik ofisine çevirenler var.

Bahis şirketi sahibi teknik adama tehditte bulunarak futbolcu iteleyenler var.

Uzak Doğu turlarıyla bazı kulüp yöneticilerini kıskıvrak bağlayanlar var.

Tribünde amigoluk yaparken “Biraz da ben indireyim” diyerek hayatını kurtaranlar var.

Kulüp başkanının kardeşi sıfatıyla menajerlik şirketine ortak olanlar var.

Ünlü futbol adamları arasında oğlu menajerlik yapanlar var.

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Son olarak... Bu tür cambazları... “Kusursuz itibar sahibi” görerek... Menajerlik lisansı veren... Bir, Türkiye Futbol Federasyonu var.

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NOT: Bu yazdıklarımla ilgili belgeler elimde bulunuyor.