Neymar, Barcelona'dan neden ayrılmak istedi?

Neymar'ın, Barcelona'dan ayrılma sürecini bu fotoğraf mi tetikledi? Lionel Messi'nin büyük bir kahraman olarak gösterildiği bu fotoğraf, Barcelona'nın, futbol tarihinin belki de en büyük geri dönüşünü yaptığı Paris Saint-Germain maçının ardından çekildi ve Barcelona'nin resmi twitter hesabi aracılığıyla takipçileri ile paylaşıldı.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2017

Oysa o geri dönüşün mimari Messi değil; Neymar'dı. Takımını 6-1'lik görkemli galibiyete taşıyan yolda, son dakikalarda bir frikik golü atan; ardından da Sergi Roberto'nun turu getiren golünün asistini yapan Neymar'dı. Messi ise silik bir geceyi geride bırakmıştı. Neymar'ın ayrılmayı ilk kez, Barcelona resmi twitter hesabının, kendisi yerine Messi'yi öne çıkaran fotoğrafi gördükten sonra düşünmeye başladığı belirtiliyor.

İspanyol basınına göre, kariyerinin en iyi performansını sergilediğini düşünen Neymar, ertesi gün kent sokaklarının Messi fotoğraflarıyla süslenmesinin ardından, kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdi. Henüz 25 yaşında olan Neymar'in, Paris Saint-Germain'de, Messi'nin seviyesine ulaşip ulaşamayacağini ise zaman gösterecek.

Neymar, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu: İhtiyacım olduğu için söylemiyorum fakat her koşula adapte olmayı öğrendim. Varlığı da yokluğu da bilirim. Aç ya da tok olsam da her şeyim olsa ya da hiçbir şeyim olmasa da mutlu bir şekilde yaşamanın sırrını öğrendim

BARCELONA'NIN DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Barcelona, Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın kararını kulübe bildirdiğini doğruladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla birlikte sabah saatlerinde kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, futbolcuya serbest kalma bedelinin 222 milyon avro olduğunun hatırlatıldığı ve geçen sezon gerçekleşen sözleşme yenilenmesi nedeniyle doğabilecek ekstra ödeme bedelinin çözüm bulunana kadar noter yoluyla güvencede tutulacağı bildirildi.

Katalan ekibi, yıldız futbolcunun geçici bir izinle antrenmanlara katılmayacağı bilgisini de paylaştı.

PSG'nin Neymar transferi için Barcelona'nın sözleşmesine eklediği 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği, oyuncuya da 100 milyon Euro imza parası vereceği belirtiliyor.

MESSI, NEYMAR'A VEDA ETTİ

Arjantinli yıldız Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm bu yılları seninle paylaşmak büyük mutluluktu. Bundan sonraki hayatında bol şans."