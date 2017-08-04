Aykut Kocaman'dan Lens açıklaması

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, turun zorlu geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçın büyük bölümünü kontrolümüz altında oynama becerisi gösterdik. Öne de geçtik. İkinci gol arayışlarımız vardı. Uzun zamandır aynı antrenörle çalışan, pek çok şeyi ezbere yapan bir takım karşısında eğer 2. golü bulamazsanız maçın yakın gitme ihtimali çok olağandır. İkinci golü bulamayınca kontrolü gol girişimi açısından yitirdik. Golün geleceği çok net değildi onlar adına. Golü yedikten sonra refleksimiz iyi oldu. Uyum sorununun 2-3 ay daha süreceği dönemi az hasarla atlatmak istiyoruz. Temel amaç bu turu geçmekti. Play-off'u da geçip gruplara kalarak oynamaya çalıştığımız oyunu biraz daha uyumlu hale getirebilmek temel arzumuz olacak."

"LENS KONUSUNDA BEKLENTİM YOK"

Aykut Kocaman, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan ve ismi Beşiktaş'la anılan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in transferiyle ilgili bir beklentisinin olmadığını söyledi.

Kocaman, "Lens transferiyle ilgili bir beklentiniz var mı? Bu transfer Fenerbahçe için kapandı mı?" sorusuna, "Beklentim yok. Kapanıp kapanmadığıyla ilgili de bir bilgim yok." cevabını verdi.

Tecrübeli teknik adam, transferlerin sonuçlanması için yönetimin yüksek bir istekle çalıştığını da vurgulayarak, "Transferlerin olma ihtimalinin yükseliği konusunda hem benim hem de yönetimin isteği var. Açıkçası çok da ihtiyacımız var. 1-2-3 oyuncu geldi, takıma koydum, mükemmel performans gösterdiler! Çok az oluyor bu. Bizim temel amacımız şu anda 1.5-2 ayı en az zayiatla geçirmek." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE TARAFTARINA YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

Aykut Kocaman, futbolcuları Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'ın protesto edilmesine de tepki gösterdi.

Gösterilen tepkinin doğru olmadığını anlatan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle olmamamız gerekiyor. Bu takım bizim, oyuncular bizim oyuncularımız. Bir golden sonra çoğalabiliyorsunuz oyunda. Yediğiniz golden sonra bir anda küçülmeye de başlayabiliyorsunuz. Moral ve öz güven bu oyunda en önemli şeydir. Bu yönetimle, antrenörle, oyuncularla bu yolda gideceğiz. Öfkeyle, şiddetle, çatışmayla Fenerbahçe'yi aşağıya çekmeye değil, birbirimizi ileri itmeye ihtiyacımız var. Doğru olan ve başarıya giden yol bu. Büyük başarılar ancak beraber aynı hedef doğrultusunda doğruları yaparak olur. Bu, Fenerbahçe taraftarına yakışan bir durum değil. Oyuncuları böyle yukarı çıkaramayız, tam tersi aşağıya çekeriz. Bu da takımını seven taraftarın en istemeyeceği şeydir."

Uzun bir süreden sonra dolu tribünler önünde oynamanın heyecanlı olduğunu vurgulayan Kocaman, "Heyecanımız son derece yüksekti. İtici güç kontrol edilirse takımı yukarı çıkarır. Kontrol ölçü dışına kaçınca hem fiziksel hem de zihinsel olarak aşağıya gideriz. Oyunun 15-20 dakikası yüksek şiddetli, istekli tribünler önünde oynamanın verdiği şevkti. Bu da oyun içinde kendi setlerimizin kurulmamasına neden oldu. Her şey son derece normal gidiyordu tepkilere kadar. Bu kulüp seyircisiz, hiçbir şey dememek lazım ama çok şeyden yoksun oluyor. Bu itici güce ihtiyacımız var. Büyük hedeflere giderken hedef birliği olması şart. Birbirimizi aşağıya doğru çekmek değil, birbirimizi yukarı çekmenin formülünü aramamız lazım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yarım kalan işlerinin olduğunu da hatırlatan Kocaman, "Ben bu kulübün var olan olanaklarla çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Sadece Türkiye değil, Avrupa'da da iddiasının olması gerekiyor. Bunun için de gücü var. Bu 1, 2, 3 ayda olmaz. Tuğlaları koyarak, sabırla, planla olabilir. İlk döneminde ciddi şekilde yol almıştık ancak bir takım nedenlerle ayrılmak zorunda kalmıştım. Yeniden başladık hikayemize. Fenerbahçe'nin hikayesinin tamamına doğru ermesi büyük amacım." şeklinde konuştu.

Kocaman, Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu da aktararak, "Pozisyon sadakatimizin biraz daha yükselmesi lazım. Valbuena hücum açısından çok özellikli bir oyuncu. Oyununu törpülemeden pozisyon sadakati içinde nasıl olabilir diye uzun uzun düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

FODA'DAN FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR

Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de kendilerini ağırlayan herkese teşekkür etti. Foda, "Özellikle ikinci yarıdaki futboldan dolayı takımımı kutluyorum. Çok iyi oynadık ama tur için yeterli olmadı" dedi.

İlk dakika itibariyle çok yoğun bir oyun olduğunu söyleyen Foda, "İki yarı da defansifti. Çok iyi organize olmuştuk, karşı tarafa çok fazla imkan sağlamadık. Kanatları çok iyi kullanamadık ama ikinci yarıda gerçekten iyiydik. Dengeyi kurduk. 2 pozisyonda golü bulabilirdik ancak olmadı. Yine de takımımla gurur duyuyorum. Öne doğru yoğun oynadılar. İkinci yarıda oyunun akışını değiştirmek istiyorlardı. Pazar günü yeni bir maçımız var. Fenerbahçe ile oynadığımız oyun çok iyiydi. Biraz daha iyi olabilirdik küçük faktörler belirleyici oldu. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Çok misafirperverlerdi. Çok güzel ağırlandık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE OYNANAN MAÇLARDA HER ZAMAN ATEŞLİ TARAFTARLAR VARDIR"

Fenerbahçe tribünleriyle ilgili de konuşan teknik direktör, "Türk taraftarların çok ateşli olduğunu ve takımlarını olağanüstü desteklerini oyuncularıma söyledim. Buradaki enerjiyi emin ve bunun tadını çıkarın dedim. Tamamen dolu bir statta oynamak çok farklıdır. Taraftarlarımız da bize destek verdiler. Dediğim gibi oyun ve taraftarlar çok önemli" diye konuştu.

"OLDUKÇA İYİ YOLDAYIZ"

İyi bir yolda olduklarını ifade eden başarılı teknik adam, "Biz oldukça iyi bir yoldayız. Schmid henüz 17 yaşında. Çok genç oyuncularımız var. Burada gördüğünüz gibi başarıya giden gençlerimiz var ve oldukça kabiliyetliler. Fenerbahçe gibi üst düzey bir takıma karşı oynuyorsunuz. Savunmayı daha iyi yapabilirdik diye düşünüyorum. Sistem içerisinde agresif de davranabiliyoruz. 90 dakika içinde daha iyi olabilirdik" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Foda'nın ardından Sturm Graz Medya ve İletişim Sorumlusu, Fenerbahçeli idarecilere ve personele kendilerini çok iyi ağırladıkları için teşekkür etti.

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