Beşiktaş Konyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Konyaspor, Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Pepe ve Alvaro Negredo'u kadrosuna katan Beşiktaş, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılarak Süper Kupa'yı almak istiyor. Peki, heyecan dozu yüksek geçecek Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detaylarına haberturk.com'dan ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2017-2018 Süper Lig sezonuna kupayla başlamak istiyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı çekişmeli geçecek mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa maçı 20.45'te başlayacak. Atv'den canlı olarak yayınlanacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakada Halil Umut Meler ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

SEZONA KUPAYLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Yeni sezonda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda zorlu bir mücadele verecek Beşiktaş, Süper Kupa'yı alarak 2017-2018'e moralli başlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Kupa'nın ardından 13 Ağustos Pazar günü evindeki Antalyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig mücadelesine başlayacak.

GÜNEŞ, TAKIMIN SON DURUMUNU GÖRME FIRSATI BULACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell Süper Kupa'daki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla sezon öncesi takımının son durumunu görme fırsatı bulacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve kısa süreliğine Çin'e giden siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarının bir bölümünü de İspanya'da gerçekleştirdi. Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapan Beşiktaş, galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ta hazırlık maçlarında en çok dikkati çeken konu savunmadaki sıkıntılar oldu. Siyah-beyazlı ekip, 5 hazırlık maçında toplam 13 gol yedi.

PEPE'NİN OYNAMASI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri de görev almaları halinde Beşiktaş formasıyla ilk resmi maça çıkma şansını yakalayacak.

Beşiktaş, sezon öncesi şu ana dek Pepe, Orkan Çınar ve Alvaro Negredo transferlerini gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yarınki maçta savunmanın göbeğinde Pepe'ye görev vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı ekiple yeni sözleşme imzalayan Negredo'nun karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

3 OYUNCUSU SAKAT

Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Sezon hazırlıklarının başında Gökhan Töre'nin uzun süreli sakatlığıyla transferde arayışa giren siyah-beyazlıların İspanya kampında ise Atınç Nukan'ın diz ön çapraz bağları koptu. Beşiktaş, son fireyi ise Gökhan Gönül'ün kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi nedeniyle ameliyat edilmesiyle verdi.

TALİSCA'YA LİSANS ENGELİ

Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak oynayan Anderson Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle lisansı henüz çıkarılamadığı için yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

Beşiktaş'ta geçen sezon başında 1+1 yıllığına kiralık olarak transfer edilen ve opsiyonu uzatılan Talisca'nın, durumunun netleşmesinin ardından lisansı çıkarılacak.

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