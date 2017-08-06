Benfica, Beşiktaş'ta kiralık olan Talisca için açıklama yaptı

Beşiktaş'ta Talisca belirsizliği sürüyor... Bugün Samsun'da Konyaspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, kiralık olarak sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu, Benfica'nın evrakları göndermemesi nedeniyle oynatamıyor. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş, bu sorunu çözmek ve Talisca'nın lisansını alabilmek için FIFA'ya başvurmayı düşünüyor. Portekiz basınından Record Gazetesi'nin iddiasına göre Benfica, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gazeteye açıklama yapan kulüp yetkilileri, Beşiktaş'ın mevcut kiralık sözleşmesindeki şartlara uymadığını ve kendilerinin de FIFA'ya başvuracaklarını ifade etti.

Portekiz cephesi ayrıca, Beşiktaş'ın kiralık anlaşmayı geçerli kılmak için FIFA'nın transfer kayıt sistemi TMS'ye başvurduğunu ve reddedildiğini açıkladı. Benficalı yetkililer, son kararı verecek tarafın FIFA olduğunu ve Talisca'nın menajerlerinin de bu durumu kabullendiğini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da "Talisca için Benfica'nın bize evrak vermesi lazım, vermiyorlar. Biz de lisansı FIFA'dan alırız, biter gider." açıklaması yapmıştı.

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