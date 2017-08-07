Fikret Orman: Beşiktaş'a ceza gelirse dünyayı ayağa kaldırırım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in imza töreninin ardından Konyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde yaşanan olayları değerlendirdi:

"Süper Kupa maçı bizim eksiklerimiz açısından iyi oldu. Konyaspor'un kupayı kazanmayı camialarına yakıştı. Ama Konyaspor taraftarının çıkarttığı olaylar Türk sporu açısından ayıp. Konyaspor yöneticileriyle dostuz. Maç sonrası birbirimizi tebrik ettik. Bir maçın bu noktaya gelmesi utanç verici.

Şimdi duyuyorum ceza verilecekmiş. Keşke daha önce verilseydi de olaylar buraya kadar gelmeseydi. Ceza verme konusunda UEFA'nın bize yaptığını TFF bize yapmaya kalkarsa büyük olay çıkar. Bu bir tehdit değildir. Eğer bir ceza olup Beşiktaş'ı araya koyarlarsa dünyayı ayağa kaldırırım. Federasyonun da kendi şapkasını önüne koyması lazım. Umarım TFF de UEFA'nın düştüğü hataya düşmez. Bu Türk sporuna zarar veren bir şey.

Bizim taraftarımız olgundur, taraftarıma teşekkür ediyorum. Taşkınlığa fırsat tanımadılar. Olayların daha da büyümemesinin en büyük sebebi Beşiktaş taraftarının olgun duruşudur. Bu halde kim çoluğunu çocuğunu alıp da maça götürür? TFF'nin bunu çözmesi gerekiyor. Beşiktaş olarak Türkiye'de en yüksek oranda bizim maçlarımız seyrediliyor ama işi çözmüyor gördüğünüz gibi... El kol hareketleri çekip 'gelin gelin' yapıyorlar. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk."

KULÜPLER BİRLİĞİ

"Kulüpler Birliği'ne başkanlık için aday olabilirim, ama bir talep olursa... Taşın altına elimi koymaktan çekinmem."

TÜRKİYE'DEN GİDEN FUTBOLCULAR

"Cengiz ve Bruma yeni kulüplerinden 50 milyon euro'ya transfer olabilir. Ama Beşiktaş ve Galatasaray'dan bu fiyatlara gidemez. TFF ve Kulüpler Birliği, kaliteyi arttırarak bu oyuncuları bizim de bu fiyatlara satabilmemizi sağlamak için çalışmalı."

TALİSCA

"Talisca iki senelik kiralanmış bir oyuncu. Oyuncu şu anda bizde, onunla bir problemimiz olsa gelmez. Benfica'yla yaptığımız anlaşma çok sarih. Uzatmak istedik uzattık. Evrakları vermiyorlar. FIFA'ya başvurduk. Talisca bizden memnun biz de ondan memnunuz. Seneye bonservisini de alma niyetimiz var. Taraftarlar, Benfica'ya 'come to evrak' yazıyorlarmış, müthişler. Benfica Talisca'nın lisansını versin biz yarın paralarını öderiz. Onlar bir işe mazeret aramaya çalışıyorlar. Ama tutturacakları bir şey değil."

LENS VE YENİ TRANSFER KONUSU

"1 transfer daha yapmak istiyoruz ama acelemiz yok. Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra daha da netleşir. Lens'i bu sezon FFP'den dolayı kiraladık. Anlaşma önümüzdeki sezon bitiyor. Opsiyonu var, kullanacağız. Lens'in bonservisini alacağız. Cenk ve Tosic'i dün çok beğendim. Formalarını bu sene vermeyeceklerini düşünüyorum."

"Beşiktaş, zihniyet itibariyle popüler transfer yapmaz. Pepe'yi PSG de istedi, 2018 Dünya Kupası için Beşiktaş'ı seçti. Transfer için videoları iletişim stratejimiz için yapıyoruz. Zaten Roma ve Sağlık Bakanlığı da benzer videolar çekti. 1 milyar 200 milyon izlenmiş video. Türkler seyredemez, demek ki dünyada herkes seyretmiş, kıskandırmak için yapmıyoruz."

"Pankartın içeri sokulup sokulmaması bizimle ilgili değil, TFF bakar ama biz spor yapıyoruz, siyaset işimiz değil. Siyaset yapmak isteyen varsa partiler var, orada yapsınlar."