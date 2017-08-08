Çaykur Rizespor'da devir teslim

Görev devir-teslim nedeni ile Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Metin Kalkavan, şirket içinde bir değişime gittiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'da 8 yıl 8 ay görev yaptıklarını ifade eden Kalkavan, acısı tatlısı ile güzel bir zaman geçirdiklerini ve ciddi yol alarak güzel şeyler yaptıklarını belirtti.

Sportif anlamda başarısızlıkların olduğunu ama ciddi marka kurum haline geldiklerini kaydeden Kalkavan, "Çaykur Rizespor'da görev yaptığım dönemde bilerek bilmeyerek kırdığım kimse varsa herkesten özür diliyorum. İnsanlarla farklı fikirlerde olabiliriz. Anlaşmaya çalıştık ama anlaşamadığımız zamanlar da oldu. Çaykur Rizespor başkanlığı benim için çok keyifli bir dönem oldu." dedi.

Son dokuz sezonun en iyi takımının kurulduğunun altını çizen Kalkavan, "Geçen sezondan iyi bir kadromuz var. Bir an önce üst lige hızla geriye gelmek için çalışacağız. Bunun için bizde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son haftasında oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçı ile ilgili başlatılan soruşturma sürecine de değine Kalkavan, "Biz Trabzonspor ve Bursaspor'u dava etmedik. Futbolcu ve menajerleri dava ettik. Hem temiz toplum deyip hem şikeci deyip şike istemeyeceksin. Bizim amacımız iddiamızın araştırılmasını istemektir. Bizim üst lige çıkarılma gibi bir isteğimiz yoktur. Bizler düşeriz, gideriz geliriz. Sportif başarısız olduğumuz doğrudur ama Allah herkese böyle ligden düşme nasip etmez." ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN AÇIK VE SAMİMİ DESTEK BEKLİYORUZ"

Başkanlık görevine getirilen Hasan Kemal Yardımcı ise içinde oldukları bir görevi kabullendiklerini, değişimin dışarıdaki yansımasını sabırlı ve sükunet içerisinde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Metin Kalkavan'ın görevi devraldığı dönemde şartların çok kötü olduğunun altını çizen Yardımcı, başta fair play adına, kurumsal disiplin, bir alt ligde alınan UEFA lisansları adına büyük emekler sarf edildiğini kaydetti.

"Giden yönetimin kırılması üzülmesi beni de üzer." ifadelerini kullanan Yardımcı, şöyle devam etti:

"Üstlenmediğimiz görevin farkındayım. Yapımız gereği işi sıkı tutacağız. Çaykur Rizespor'un finans tablosu açısından gideri bir üst lig, mevcut geliri bir alt lig geliridir. Herkesten açık ve samimi destek bekliyoruz. Herkese yukarıdan bakmayacağız, hiç kimseye de tolerans tanıyacak değiliz. Bu kulübün gelir gider tablosunun şehri aştığı açıktır. Niyetimiz iyidir. Bize bu görevi layık görenlere, Rize’ye ve Rizeliye layık olmaya çalışacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

Taraftarın bir şekilde yeni değişime adapte olmasını ve tribünlere gelmesini istediklerini belirten Yardımcı, "Biz bu kulübü çıkarmak, onlara layık olmaya çalışacağız. Taraftar olmadan bu işin bir esprisi yok. Biz seyirci için çalışıyoruz. Taraftarımızı sorumluluğu var. Taraftarımızın beklentisi başarı. Fenerbahçe başarısız olunca 5 bin kişi gidiyor. Beşiktaş’ın şampiyonluğa oynamadığı zamanları biliyoruz. Taraftarımız ile birlikte neticeye gitmek için uğraşacağız. Rize'ye yakışan neyse onun için çalışacağız. Bizim hedefimiz çıkmak. Dayanacak gücümüz yok. Bir an önce üst lige çıkmamız lazım. Bu yapı ile bu yıl gidebiliriz ama seneye çok zor." şeklinde konuştu.

Takımın yapısının olduğu gibi korunacağına vurgu yapan Yardımcı, "Teknik kadro ile ilgili tasarrufumuz tamamen yüzde yüz devamı yönündedir. Hiçbir sorun ve sıkıntımız yok. Tamamen destek vereceğiz. Mevcut kadro ile tamamen devam edeceğiz. Metin başkanımızın görüşüne göre kadro yeterli ama hocamız ile görüşeceğiz. Hocamızın transfer isteyip istemediğini görüşeceğiz." dedi.