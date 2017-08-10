Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'tan puan alacağız"

Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi, Döşemaltı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 1 ay gibi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Çalımbay, oynadıkları hazırlık maçlarıyla da kadrolarını oturtmaya çalıştıklarını kaydetti.



Kamp döneminin ardından lige yönelik çalışmalara başladıklarının altını çizen Rıza Çalımbay, "Ligde ilk maçımız geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş. Kolay değil, lig şampiyonu bir takım. Takımıma yürekten inanıyorum, çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Lige takımlar beşinci haftaya kadar istediği şekli bulamaz ama dördüncü haftadan sonra gerçek güçlerini yavaş yavaş sergilerler. Biz Beşiktaş takımını tanıyoruz. Ama diğer takımları bilmiyoruz. Yeni kadro kuruyorlar. İyi transferler yapıyorlar. Bizim bu beş haftalık süreci iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'TAN İYİ SONUÇ ALACAĞIZ"

Çalımbay, sadece sakatlık sorunlarının olduğuna değinerek, "Menez, Drole ve Deniz'in sakat olması bizim için dezavantaj. Mevcut kadroyla en iyi şeyleri yapacağız. Hedefimiz Beşiktaş'tan puan veya puanlar almak. Neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. İyi mücadele etmezsek, galibiyeti düşünmezsek bizim için problem olur. Sahada puan adına gereken her şeyi yapacağız. Ofans olarak biraz sıkıntımız var. Ama bu bir iki haftayı böyle geçireceğiz. Milli Takım arası bize çok iyi gelecek. Daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Beşiktaş maçından da iyi sonuç alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.



"BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI"

Geçen seneki lig başlangıcından ders alınması gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Sıkıntılı başlandı ama ardından güzel şeyler oldu. Sezon sonundaki kafa mantalitesinde devam etmemiz gerekiyor. Orada nasıl tek yürek olduysak aynı şekilde devam edeceğiz. Yönetim, taraftar herkesin birlik ve beraberlik içinde takıma sahip çıkması gerekiyor. Geçen sezon iyi işler yaptık ama o geride kaldı" ifadelerine yer verdi.



"İLK MAÇ KOLAY GEÇMEZ"

Bir iki transfer daha yapmayı planladıklarını kaydeden Çalımbay, "Menez, Deniz ve Drole sakat olmasaydı eksiğimiz yoktu. Ofans olarak biraz eksiğiz. Ligde ilk maç her zaman kolay geçmez. En iyisini yapacağımıza yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Rıza çalımbay

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