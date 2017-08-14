FUTBOL
Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi!
14 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:10:56 | Güncelleme: 10:22:04
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HABERTÜRK SPOR'un haberine göre; Volkan Demirel’in kötü performansı Fenerbahçe’yi zorlu maratonların daha başında düşündürmeye başlarken tepkiler de yüksek sesle dile gelmeye başladı...
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Aslında hazırlık maçlarında Sarı-Lacivertliler için tehlike adeta ‘Geliyorum’ dedi.
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Teknik direktör Aykut Kocaman, ısrarla kaleye Volkan’ı geçirirken tecrübeli kaleci de yediği hatalı gollerle S.O.S veriyordu.
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Juventus Bükreş maçında 2, Sporting Lizbon ve Monaco maçlarında da 1’er hatalı gol yiyen Volkan, bu görüntüsünü Süper Lig’in ilk haftasındaki Göztepe maçında da sürdürdü ve yediği golle takımının moralmen çökmesine neden oldu.
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Kısacası hazırlık maçlarında yediği hatalı gollere lig maçında da Volkan devam ederken buna karşılık bu dönemde kaleye geçtiğinde iyi bir görüntü çizen Kameni’nin görevi devralması bekleniyor.
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Teknik direktör Aykut Kocaman da Göztepe maçının sonrasında zaten yaptığı açıkmlamalarla bu değişimin işaretlerini açıkça verdi.
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KOCAMAN'DAN UYARI VE TRANSFER GELİŞMESİ
Teknik direktör Aykut Kocaman, 2-2 biten Göztepe maçı sonrasında sıcağı sıcağına oyuncularına ilk uyarılarını yaptı.
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Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası özellikle yenilen gol sonrasında takım halinde düştüklerinin altını çizerek şunları söyledi:
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"Özellikle öne geçtiğimiz bir maçta puan kaybı istemiyorum. Bir daha olmasın. Mental olarak hala toparlanamadık daha dikkatli olalım."
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"Hemen oyundan düşmemeliyiz. Ne olursa olsun mücadelemizi sonuna kadar sürdürelim."
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Kocaman, Soldado ve Giuliano’yu bekliyor. İki yeni transfer bugün idmana çıkacak. Kocaman iki oyuncusunu da Trabzon maçında sahaya sürmeyi planlıyor.
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Simon Kjaer’in gitmesiyle savunmada sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe’de öncelikli hedef stoper transferi olarak belirlendi.
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Aykut Kocaman’ın görev verdiği Roman Neustadter beklentilerin çok uzağında kalırken bu mevkilere çekilen Mehmet Topal ve Josef de Souza da inanılmaz hatalar yaptı.
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Göztepe maçının ardından sıkıntısını açık bir dille ifade eden Aykut Kocaman’ın bu sözlerinin ardından yönetim de öncelikli hedefini stoper transferi olarak belirledi.
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Bunun için de listenin başındaki isim olan Milan’dan Gustavo Gomez’in transferi için girişimler hızlandırıldı.