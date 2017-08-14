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FUTBOL

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi!

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:10:56

  • 1 Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi!
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    HABERTÜRK SPOR'un haberine göre; Volkan Demirel’in kötü performansı Fenerbahçe’yi zorlu maratonların daha başında düşündürmeye başlarken tepkiler de yüksek sesle dile gelmeye başladı...

  • 2 Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi!
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    Aslında hazırlık maçlarında Sarı-Lacivertliler için tehlike adeta ‘Geliyorum’ dedi.

  • 3 Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi!
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    Teknik direktör Aykut Kocaman, ısrarla kaleye Volkan’ı geçirirken tecrübeli kaleci de yediği hatalı gollerle S.O.S veriyordu.

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  • 4 Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi!
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    Juventus Bükreş maçında 2, Sporting Lizbon ve Monaco maçlarında da 1’er hatalı gol yiyen Volkan, bu görüntüsünü Süper Lig’in ilk haftasındaki Göztepe maçında da sürdürdü ve yediği golle takımının moralmen çökmesine neden oldu.

  • 5 Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi!
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    Kısacası hazırlık maçlarında yediği hatalı gollere lig maçında da Volkan devam ederken buna karşılık bu dönemde kaleye geçtiğinde iyi bir görüntü çizen Kameni’nin görevi devralması bekleniyor.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 dakika önce
    AYKUT EFENDİ,otuçikilik çürük soldadoyu sen aldırdı.isen sende bitmişşin.seninde bu sene sonun olur.yapılan trasferler fiyasko accovat bunların hep aynı kalite demedi.hala boşta kalmış döküntüleri topluyorsunuz.gs başkanı özbek sizi top diye oynar.adamın yaptığı transferlere tebrik ediyorum.siz çürük fos adamları almaya devam.d. git aziz yeter..adam gibi koç gibi genç nesillere bırak yoksu sen kadıköyde rezil olacaksın.
  • Misafir 8 dakika önce
    Volkan'ı sevmem ama bu kadar da kolay harcanmamalı.
  • Misafir 11 dakika önce
    Simon Kaier giderse olacağı bu. Bu sene de hüsra kesin. İlk maçtan belli oldu. Yazık.
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