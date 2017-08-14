Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi!

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Juventus Bükreş maçında 2, Sporting Lizbon ve Monaco maçlarında da 1’er hatalı gol yiyen Volkan, bu görüntüsünü Süper Lig’in ilk haftasındaki Göztepe maçında da sürdürdü ve yediği golle takımının moralmen çökmesine neden oldu.