Şenol Güneş Kasımpaşa maçı öncesinde uyardı

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Pepe, Negredo, Lens ve Medel transferleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Oynanan futbol teknik direktör Şenol Güneş’i yeteri kadar mutlu etmese de gol yemeden alınan 3 puan yüzleri güldürmüştü. Siyah-Beyazlılar’da gözler şimdi de Kasımpaşa maçına çevrildi. Kartal’a Süper Lig’de en ters gelen takımlardan biri olan Lacivert-Beyazlılar’la oynanacak karşılaşma öncesi kontrolü ele alan Güneş, öğrencilerini özel olarak uyardı.

MİLLİ ARAYA KAYIPSIZ GİRELİM

Milli araya kadar oynayacakları 2 karşılaşmayı kazanmaları gerektiğini belirtip, Kasımpaşa ve Bursa maçlarında mutlak 6 puan hedefleyen teknik patron Şenol Güneş, özellikle Lacivert-Beyazlılar’ın lige çok iyi başladığına dikkat çekti. Paşa’nın iç sahada her zaman tehlikeli bir rakip olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Kasımpaşa’da oynadığımız maçlar bizim açımızdan hep sorun oluyor. Puan veya puanlar kaybediyoruz. Bu kez farklı olsun. Milli araya kayıpsız girelim. Henüz hazır değiliz ama bu halimizle bile kazanırsak ileride her şey çok daha olumlu olur. Aman dikkat” ifadesini kullandı.

SOL BEKTE YİNE CANER OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor önünde zaman zaman sıkıntılar yaşamasına ve bazı oyuncuların formsuz olmasına rağmen Kasımpaşa karşısında da kadroyu bozmayacak. Deneyimli teknik adamın geçen haftaki kadroyu koruyacağı, eleştirilen Andreas Beck ve Oğuzhan Özyakup’un da karşılaşmaya 11’de başlayacağı öğrenildi. Ayrıca sakatlığı geçen Adriano’nun kadroda olacağı ancak Güneş’in sol bekte yine Caner Erkin’i görevlendireceği belirtildi.

KADRO DEĞİŞMEYECEK

Kartal, Süper Lig’in ikinci haftasında bugün 21.45’te konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda pas çalışması ve taktik programıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Sakatlıkları süren Atınç Nukan, Gökhan Töre ve Gökhan Gönül çalışmada yer almadı.

MEDEL YEDEK OLARAK BAŞLAYACAK

Antalyaspor maçı öncesinde transfer edilen fakat lisansı yetişmediği için kadroda yer almayan Gary Medel, Kasımpaşa mücadelesinde forma şansı bekleyecek. Hafta içindeki idmanlarda takımla çalışan Medel, 2. hafta mücadelesinde yedek soyunacak. Şilili yıldızın yanı sıra yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer alacak.