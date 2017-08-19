''Sivasspor, Flamini ile anlaşmak üzere''

Kariyerinde Arsenal ve AC Milan gibi önemli kulüpler bulunan Mathieu Flamini'nin yolu Süper Lig ile kesişebilir...

Fanatik Gazetesi'nin haberien göre Sivasspor, bonservisi elinde bulunan ve kendisine kulüp arayan Mathieu Flamini ile görüşmelere başladı. Orta sahasına takviye yapmak isteyen Sivasspor yönetimi, Flamini'yi transfer etmek için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle bir araya gelip tekliflerini iletti.,

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR

Son olarak Crystal Palace forması giyen 33 yaşında orta saha oyuncusuyla yapılan ilk görüşmelerde bir hayli mesafe alındı. Sivasspor'un Flamini transferini bitirmek için Demir Grup'un bu transfere sponsor olacağı haberin detaylarında yer alan bir diğer bilgi oldu. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 13 maça çıkan Flamini, 1 asist yaptı ve 538 dakika sahada kaldı.