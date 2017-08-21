"Sadece takım değil Aykut Kocaman da gelişmeli"

HABERTURK.COM ANALİZ | Yağız SABUNCUOĞLU

Aykut Kocaman'ın dün yaptığı hamlelerin açıklanabilir bir tarafı yok. Gol ararken defansif merkezi bozmadan forvetini oyundan alıyorsun.

Giuliano ve Soldado'yu hazır değil diye oturtuyorsun ama yerlerine oynayanlar mı hazır değil yoksa onlar mı kararsız kalıyorsun.

Geriye düşüyorsun, hazır olmadığını düşündüğün Soldado'yu "bizi kurtar" diye oyuna alıyorsun. Aykut Kocaman için "Değişti" diyordum ama oyunu hala okuma konusunda bir takım sıkıntıları var. Mesela, dün tribünler Volkan Demirel'i protesto ediyor. Evet, protesto bir haktır. Fenerbahçe'yi hayat merkezine oturan birçok insan var.

Kızmak, bağırmak, çağırmak da onların en doğal hakkı protesto nun da hakları olduğu gibi ama burada asıl sorun Volkan Demirel'de değil. Evet, Volkan formsuz, top tutmaya bile mecali kalmamış bir görüntü çiziyor. Açıkçası ben Volkan'a üzüldüm. Çünkü o da taraftar kadar iyi bir Fenerbahçeli. Yüzünden de her şey anlaşılıyordu.

Fakat bunu anlayacak insanlar bizler değiliz. Haftanın her günü Volkan ile antrenman yapan Aykut Kocaman'ın bu kararı vermesi ve ondaki düşüşü görmesi lazım.

Kredisiz bir kaleciyi böylesine önemli bir maçta sahaya sürmek, oyuncuyu kazanmak değil kaybetmektir. Nitekim öyle de oldu. Artık sadece birkaç maç değil, uzun bir süre oturması gereken bir Volkan portresiyle karşı karşıyayız.

Advocaat geçtiğimiz sezon 'transfer istiyorum' diye her basın toplantısında bu söylemini dile getiriyordu ama o dönemki bazı sorunlar transferin önünü tıkadı.

Aykut Kocaman'a ise kulüp yönetiminde ciddi bir kredi var ve FFP'nin gölgesinde olduğu şu günlerde şartlar sonuna kadar zorlanarak transferler yapılıyor. Yönetime kızanlar var fakat bu sezon özelinde yönetim elinden gelen her şeyi yaptı. Bizzat görüyorum ve şahit oluyorum. Transferler yapılmaya da devam edecek ve takım daha da güçlenecek. Artık bu saatten sonra top Aykut Kocaman ve onun yapacaklarında. Takımı geliştirirken kendisini de geliştirmeli çünkü inişli çıkışlı olan sezon başı

dönemlerinde takıma maç içinde yapacağı müdahaleler hayati önem taşıyor. Bu değişimlerde yapılan hatalar da sezon başında puanların 1'er 1'er gitmesine sebep oluyor.

Fenerbahçe'nin şimdi önünde kritik bir 90 dakika daha var. Ligde daha 32 hafta var ve kısmen de olsa telafi edebilirsin ama Perşembe günü oynanacak maçın telafisi yok. Trabzonspor maçı öncesinde 'birbirini tanıyan oyuncular' vurgusunu yapmıştı Aykut Kocaman. Bu maçta bu vurgunun yerine 'maçı alabilecek oyuncular' vurgusunu yapabileceği bir kadroyla sahaya çıkması gerekiyor. Aksi halde dün Kadıköy'de yaşanan tablo Perşembe de tekrar ederse, henüz sezonun başında Fenerbahçe için içinden çıkılması çok zor olacak bir kaosa doğru gidiş başlayabilir.