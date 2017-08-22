Yener İnce: "Feghouli iyi durumda"

Yeni transfer Sofiane Feghouli hakkında gelen sorulara yanıt veren İnce, şunları söyledi:

"Takım olarak çok şükür tam takım idman yapıyoruz. Feghouli ile ilgili olarak şunları söyleyebilirim; geldikten sonra, tedavisi yapıldı. Transfer döneminde olduğu için ve takımdan ayrı olduğu için düzgün bir tedavi görmemiş. Tedaviye çok hızlı cevap verdi. İyi durumda şu anda. Kondisyon açısından uzun süreli durmuş olduğu bir periyot var. Yarın da kondisyonerlerle birlikte takımdan ayrı olarak antrenmanlara başlayacak. Tedavilik bir durumu kalmadı, gayet iyi durumda. Takım ile arasında fark oluştuğu için önümüzdeki haftayı bu arayı kapatmak için geçirecek; daha sonra da oynayacak duruma gelecek. Şu anda bizim açımızdan kondisyonerlere teslim edilecek seviyeye geldi. Milli aradan sonra takıma yüzde 100 katılmış olur."