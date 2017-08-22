Yıldırım Demirören - Servet Yardımcı gerginliği

Habertürk Spor'dan Meriç Müldür, Yıldırım Demirören ve Servet Yardımcı arasındaki gerginlikle ilgili yeni detayları yazdı:

Futbol Federasyonu’nda başkan Yıldırım Demirören ile 1. başkanvekili Servet Yardımcı arasında kılıçların çekildiğini önceki gün yazmıştım.

Bugün yeni detaylar vereceğim... Haberi hazırlarken sadece kulis bilgileriyle yetinmek istemeyip tarafların da görüşlerini almak istesem de herkes sessiz kalmayı tercih etti. Sağ olsun Servet bey kendisi aramasa da ertesi günü haber yolladı. Kibar adam... Mesajında da özetle, “Meriç bey kusura bakmasın, hakkını helal etsin. Sıkıntı olduğu doğru ama şimdi bir şey konuşursam soracağı sorular belli. Önümüzde de çok önemli milli maçlar var, yanlış anlaşılır. Ben bu ara biraz kendimi kapattım” diyordu.. Servet bey benimle konuşmasa da yakın çevresiyle de konuşmayacak değil ya... Hem de kendisini en yakın çalışma arkadaşının ihanetine uğramış hissederken... Öğrendiklerime gelirsek...

‘DEMİRÖREN İYİ NİYETLİ DEĞİL’

Öncelikle Servet Yardımcı, Demirören’in UEFA Başkanı Ceferin’i ziyaretini iyi niyetli bulmuyor, kendisinin itibarını zedelemeye yönelik bir hareket olarak algılıyor. Haklı... Çünkü UEFA Yönetim Kurulu üyesi olan kişi Servet Yardımcı ve UEFA patronu ile buluşmaya davet bile edilmiyor. Bu durum Ceferin’in de dikkatini çekiyor ve Yardımcı’yı arayarak “Sizin heyet geliyor sen niye yoksun?” diye soruyor. Servet Yardımcı ne cevap veriyor onu bilmiyorum. Ceferin-Demirören buluşması için Yardımcı kanadından gelen yorumlar, “Demirören bu hamlesi ile Servet beye ‘Ben seni rakip olarak görüyorum’ dedi. Gövde gösterisi yaptı. Arka kapıdan dolanması hiç şık olmadı” şeklinde...

‘4 KEZ FIRSAT GELDİ ADAYLIĞINI KOYMADI’

Şunları da ekliyorlar: “Hasan Doğan, Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar, Yıldırım Demirören dönemleri. Servet Yardımcı istese her dönem başkanlık için hamle yapabilirdi. Her dönemde ilk önce hep ona soruldu ama fırsat 4 kez ayağına gelmesine rağmen federasyon başkanlığını hiç istemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hukukunu da bugüne kadar zerre kullanmadı. Şimdi istemediği halde saçma sapan bir savaşa soktular. Böylesine rencide edilmesine de hiç gerek yoktu.”

YARDIMCI ŞİMDİLİK SESSİZ

Yardımcı gerçekten de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığını bir gün bile gündeme getirmedi. Bu yakınlığı kullanmadı. Yine kullanmıyor. Sadece “Konuyu kişisel bir savaşa çevirmek istemiyorum. Eylül ayında çok önemli iki milli maçımız var. Bu iki maç her şeyden önce gelir. Sıkıntılı bir süreç yaşanıyor olsa da konuşma zamanı değil. Fakat artık ip koptu, bayrak açtık” demekle yetiniyor.. Bu noktada “Artık ip koptu, bayrak açtık” lafı çok önemli...

‘SENİNLE FOTOĞRAF VERMEM’

Bir başka ayrıntı ise Cumhurbaşkanı’nın Demirören-Lucescu-Ali Dürüst üçlüsünü kabulüyle ilgili. Yardımcı o karede de yok. Demirören bu görüşmeden kendisini haberdar etse de Servet Yardımcı, Ceferin krizinden sonra orada olmayı uygun bulmuyor, “Ben seninle fotoğraf vermek istemiyorum” diyor. Servet Yardımcı, Yıldırım Demirören’in telefonlarına da çıkmıyor. Demirören, “Niye alınganlık yapıyor?” diye haber yollasa da henüz bir araya gelmediler. Bakalım ilk yönetim kurulu toplantısında neler yaşanacak.