Galatasaray Arda Turan transferi - Arda Turan'u Tudor istemedi

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Arda’nın bölgesi olan sol kanatta problemlerinin olmadığını dile getiren Tudor, Asamoah’ın hem savunmada hem de kanatta oynayabildiğini, Rodrigues ve Yasin gibi alternatiflerinin bulunduğunu, ayrıca Belhanda’nın da ihtiyaç duyulması halinde bu pozisyonda görev alabileceğini belirtti.