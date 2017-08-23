Arda Turan, Selçuk İnan paylaşımı yaptı

Kariyerini La Liga ekiplerinden Barcelona'da sürdüren Arda Turan, Galatasaray kaptanı Selçuk İnan hakkında bir açıklama yaptı. Son dönemde eleştirilen tecrübeli futbolcu için resmi Instagram hesabından paylaşım yapan Arda Turan, Selçuk'la yolların ayrılması durumunda bunun saygı çerçevesi içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Arda Turan'ın Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Bak kardeşim konu ben değilim... Gerçi ben takımı karıştırdım, grupçuluk yaptım, özel hayat, bir de takımı yavaşlatma meselesi var... Basın dedi ya bizde o saygıdan bir şey demedik inanın söyleyin... Asıl konuya gelelim. Bu fotoğrafta gördüğünüz adamal bu konuları hiç konuşmadım. O, benim gibi değil, üzülünce susar. Ama benim hatırladığım Avrupa'ya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var... Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile. Onu sevmeyebilirsin. Kötü mü oynadı, evet! Bence de biraz ama kardeşim ne oluyor ya? Ne olmuş bize (şu dördüncü yıldızı ilk biz takalım diyen biz değil miydik?) Son 10 kupayı bize kim kaldırdı kimdi mimarlarından biri? Ne oldu bizim vefamıza? Biz hep kazanınca mı Galatasaraylıyız bak... !!! Onu kabimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım, hak ettiği bu. Sadece birazcık saygı... Sanane deme bana, senin gibi Galatasaray taraftarıyım hakkım var... Senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi (Paşa iyi ki varsın iyi ki kaptanımız oldun...) Ben Galatasaray taraftarıyım ve önünde saygıyla eğileceğim... Selçuk İnan (Yine kaşındım ama ne yapayım bu benim, hissettiğimi söylemezsem ölürüm)"

Selçuk İnan, Fernando ve Badou Ndiaye transfer edildikten sonra Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Osmanlıspor maçında yedek kulübesinde beklemişti. Karşılaşmalar öncesinde ısınmaya çıkmayan tecrübeli futbolcunun bu davranışı bir grup taraftar tarafından eleştirilmişti.

Arda Turan'ın adı bir süredir Galatasarayla anılıyordu. Başkan Dursun Özbek ve Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, bir araya gelmiş ve bu konuda görüşmeler yürütmüştü. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre Dursun Özbek’in, yuvasına yeniden dönmesini çok arzuladığı ve transferin gerçekleşebilmesi için “Şartların oluşması gerekir” dediği Arda Turan’ı, Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un istemediği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı idarecilerin, milli oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ederken Tudor’a gelişmeler hakkında bilgi verdiği, Hırvat teknik adamın ise Arda’ya sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi. Tudor’un, Feghouli’nin takıma girmesiyle kanatlardaki sorunun sona eceğini söylediği ve “Transferde önceliğimiz savunmanın solu olmalı” dediği bildirildi.