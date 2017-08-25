Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı!

DHA'nın haberine göre; İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sport gazetesi, Barcelona'nın Arda Turan'ı bonservissiz şekilde takımdan göndereceğini öne sürdü.
Luis Enrique'nin ardından takımın başına geçen Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan'ı satmaya çalışan ancak başarılı olamayan Katalan kulübü, milli oyuncunun yaşını da göz önüne alarak futbolcuyu bedava gönderebileceği belirtildi.
34 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den transfer edilen Arda Turan'a bazı Çin takımları dışında talip olmaması ve Arda'nın da Çin'e gitmek istememesinin bu durumu ortaya çıkarttığı belirtildi.
İspanyol basını birkaç oyuncu ile birlikte Arda'nın da sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edileceğini ve takımdan bu şekilde gönderileceğini yazdı.