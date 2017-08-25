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FUTBOL

Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı!

25 Ağustos 2017 Cuma, 12:30:50

  • 1 Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı!
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    DHA'nın haberine göre; İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 

     

  • 2 Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı!
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    Sport gazetesi, Barcelona'nın Arda Turan'ı bonservissiz şekilde takımdan göndereceğini öne sürdü.

  • 3 Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı!
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    Luis Enrique'nin ardından takımın başına geçen Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan'ı satmaya çalışan ancak başarılı olamayan Katalan kulübü, milli oyuncunun yaşını da göz önüne alarak futbolcuyu bedava gönderebileceği belirtildi.  

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  • 4 Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı!
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    34 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den transfer edilen Arda Turan'a bazı Çin takımları dışında talip olmaması ve Arda'nın da Çin'e gitmek istememesinin bu durumu ortaya çıkarttığı belirtildi.

  • 5 Barcelona'dan şoke eden Arda Turan kararı!
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    İspanyol basını birkaç oyuncu ile birlikte Arda'nın da sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edileceğini ve takımdan bu şekilde gönderileceğini yazdı. 

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