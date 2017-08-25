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FUTBOL

Avrupa'dan elenen Fenerbahçe, FFP'ye takılmadan transfer yapabilecek mi?

Fenerbahçe FFP'ye takılmadan transfer yapabilir mi?

25 Ağustos 2017 Cuma, 15:51:51 HABERTURK.COM

  • 1 Fenerbahçe FFP'ye takılmadan transfer yapabilir mi?
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    ÖZEL HABER: YAĞIZ SABUNCUOĞLU

    Dün akşamdan beri tartışılan 'Avrupa'dan elenildi, FFP hala geçerli mi?' sorusu cevap buluyor...

  • 2 Fenerbahçe FFP'ye takılmadan transfer yapabilir mi?
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    ''EVET, FENERBAHÇE TRANSFER YAPABİLİR AMA...''

    FFP sınırlaması sebebiyle transfer dönemi başından bu yana sattığı kadar oyuncu alabilen Fenerbahçe, Avrupa'dan elenmemiş olsa bile aynı şekilde FFP kriterlerine uymadan transfer yapabilir fakat bu oyuncuların hiçbirini Avrupa kupaları için UEFA'ya bildireceği listeye yazamazdı. 

  • 3 Fenerbahçe FFP'ye takılmadan transfer yapabilir mi?
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    Şimdi ise durum değişti. Fenerbahçe artık Avrupa kupalarında yok ve dün akşamdan bu yana adeta bir şehir efsanesi edasıyla yayılan 'Avrupa'dan elenildi, şimdi para rahatça harcanalabilir' söylemleri ilk satırlarda da söylediğimiz gibi şehir efsanesinden öteye geçmeyen iddialar tadında...

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  • 4 Fenerbahçe FFP'ye takılmadan transfer yapabilir mi?
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    Bugünden sonra yapılacak transferler, mevcut bütçenin dengesini bozarsa; bu sene Avrupa'da olmadığı için Fenerbahçe'nin başını ağrıtmayacak fakat bu demek olmuyor ki rahatça transfer yapılabilecek. 

  • 5 Fenerbahçe FFP'ye takılmadan transfer yapabilir mi?
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    Önümüzdeki sezon Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katıldığı takdirde yine FFP gölgesinin altında olacak ve bu sezonki harcamalar, eğer mevcut bütçe dengesini bozduysa; önümüzdeki sezon Fenerbahçe katılma hakkı kazansa bile Avrupa kupalarında yer alamayacak. Yani sözün özü; men edilecek.

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Dün akşamdan beri tartışılan 'Avrupa'dan elenildi, FFP hala geçerli mi?' sorusu cevap buluyor...

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