FUTBOL
Avrupa'dan elenen Fenerbahçe, FFP'ye takılmadan transfer yapabilecek mi?
Fenerbahçe FFP'ye takılmadan transfer yapabilir mi?
25 Ağustos 2017 Cuma, 15:51:51 | Güncelleme: 16:14:19
HABERTURK.COM
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ÖZEL HABER: YAĞIZ SABUNCUOĞLU
Dün akşamdan beri tartışılan 'Avrupa'dan elenildi, FFP hala geçerli mi?' sorusu cevap buluyor...
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''EVET, FENERBAHÇE TRANSFER YAPABİLİR AMA...''
FFP sınırlaması sebebiyle transfer dönemi başından bu yana sattığı kadar oyuncu alabilen Fenerbahçe, Avrupa'dan elenmemiş olsa bile aynı şekilde FFP kriterlerine uymadan transfer yapabilir fakat bu oyuncuların hiçbirini Avrupa kupaları için UEFA'ya bildireceği listeye yazamazdı.
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Şimdi ise durum değişti. Fenerbahçe artık Avrupa kupalarında yok ve dün akşamdan bu yana adeta bir şehir efsanesi edasıyla yayılan 'Avrupa'dan elenildi, şimdi para rahatça harcanalabilir' söylemleri ilk satırlarda da söylediğimiz gibi şehir efsanesinden öteye geçmeyen iddialar tadında...
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Bugünden sonra yapılacak transferler, mevcut bütçenin dengesini bozarsa; bu sene Avrupa'da olmadığı için Fenerbahçe'nin başını ağrıtmayacak fakat bu demek olmuyor ki rahatça transfer yapılabilecek.
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Önümüzdeki sezon Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katıldığı takdirde yine FFP gölgesinin altında olacak ve bu sezonki harcamalar, eğer mevcut bütçe dengesini bozduysa; önümüzdeki sezon Fenerbahçe katılma hakkı kazansa bile Avrupa kupalarında yer alamayacak. Yani sözün özü; men edilecek.
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''GALATASARAY İSTEDİĞİ GİBİ TRANSFER YAPIYOR AMA...?''
Evet, Galatasaray istediği gibi transfer yapabiliyor çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer dönemlerine sekte vuran 'Sattığın oyuncu kadar al' durumu Galatasaray için bu sezon itibarıyla kalktı.
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Bu yüzden Galatasaray, istediği gibi oyunculara bonservis ödeyebiliyor fakat bütçeyi dengeli tutmak şartıyla. Fakat onların da bambaşka bir sorunu var. O da 'Maaş bütçesinin dengeli kullanımı' sorunu...
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Galatasaray'da verilen sınırlar içinde oyuncularına dağıttığı maaşlarda bu skalaya uymaz ise; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı bekleyen olası men tehlikesi, onlar için de geçerli.
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''BANKADAKİ 100 MİLYON EURO'YU HARCAYAMAZLAR''
Bu sebepten ötürü işin aslı; Fenerbahçe her ne kadar Avrupa'da olmasa dahi, FFP kriterlerini hiçe sayıp, Aziz Yıldırım'ın da dediği gibi 'İstersek bankadaki 100 milyon euro'yu harcarız' söylemlerini hayata geçiremeyecek.
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Geçirdiği takdirde en yakın Avrupa'ya katılınacak sezon; FFP kriterlerine tabi tutulduğu takdirde; şayet bu kriterlerin çok dışında kalır ve bütçe dengesini bozarsa; Fenerbahçe önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanırsa, bu hakkı elinden alınacak.
Dün akşamdan beri tartışılan 'Avrupa'dan elenildi, FFP hala geçerli mi?' sorusu cevap buluyor...