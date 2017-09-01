Nicolas Anelka: Galatasaray'ı reddettim çünkü Fenerbahçeliyim

12 | 36

"Her yerde Fenerbahçe taraftarları vardı. Bunları bilmiyordum. Nereye gidersek gidelim taraftar bir kenera Fenerium bile vardı. Ve bu sadece Türkiye ile de sınırlı değildi. Avrupa'da da nereye gidersek gidelim Fenerbahçeliler vardı. Bu şekilde Fenerbahçe'nin çok çok büyük bir kulüp olduğunu anladım ve benim için çok iyi bir tercih olduğuna kanaat getirdim."