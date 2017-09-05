2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde en kritik maçına çıkıyor. Hırvatistan'ı ağırlayacak olan Milliler, galibiyet alamadığı takdirde Dünya Kupası hayallerini mucizeye bırakacak. Peki Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Milli maça dair detaylar...
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak. Zorlu mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu’ndan ünlü hakem Viktor Kassai düdük çalacak. Tüm Türkiye'nin büyük heyecanla beklediği Türkiye - Hırvatistan maçı TV 8 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Türkiye, eğer Hırvatistan'a karşı galibiyet alamazsa, Dünya Kupası'na katılması mucizelere kalacak. Bu nedenle Millilerin maç öncesinde parolası üç puan.
Milliler, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 kaybetmiş ve umutları azaltmıştı. Milliler, bu akşam Hırvatistan'ı yenerse İzlanda - Ukrayna maçının sonucunu da bekleyecek. Grupta kalan iki maçta 6 Ekim'de İzlanda'yı ağırlayacak olan takımımız, 9 Ekim'de de Finlandiya'ya konuk olacak.
Grup liderleri direkt olarak Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na katılım sağlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Volkan Babacan, Caner, Mehmet Topal, Çağlar, Şener, Nuri, Emre Belözoğlu, Oğuzhan, Hakan, Arda, Burak
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Badrelj, Perisic, Mandzukic
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ - TÜRKİYE'NİN GRUBU (I GRUBU PUAN DURUMU)
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1. HIRVATİSTAN
|7
|5
|1
|1
|12
|2
|16
|2. UKRAYNA
|7
|4
|2
|1
|11
|5
|14
|3. İZLANDA
|7
|4
|1
|2
|9
|7
|13
|4. TÜRKİYE
|7
|3
|2
|2
|11
|8
|11
|5. FİNLANDİYA
|7
|1
|1
|5
|5
|10
|4
|6. KOSOVA
|7
|0
|1
|6
|3
|19
|1
ESKİŞEHİR'DE TÜRKİYE MAÇI İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden verilen bilgide, bu akşam Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için stadyuma gidecek olan taraftarlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı bildirildi.
— TFF (@TFF_Org) September 5, 2017
Büyükşehir Belediyesi, stadyuma toplu ulaşımın tercih edilmesi çağrısında bulunurken, 5 farklı noktadan saat 19.45'ten itibaren hareket edecek otobüsler, maç bitiminde de futbolseverleri şehrin çeşitli noktalarına ücretsiz taşıyacak.
Türkiye - Hırvatistan maçı otobüs ring seferleri:
|
HAREKET SAATİ
|
HAREKET YERİ
|
19.45
|
EMEK MAHALLESİ MUHTARLIĞI
|
19.45
|
TREN GARI ÖNÜ
|
19.45
|
ESPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖNÜ
|
19.45
|
ODUNPAZARI ALAADDİN PARKI
|
19.45
|
TEPEBAŞI ULUÖNDER DURAKLARI
Maç bitimi otobüs dönüş yerleri ( Stadyum Önünden)
|
HAREKET SAATİ
|
VARIŞ YERİ
|
EMEK MAHALLESİ MUHTARLIĞI
|
TREN GARI ÖNÜ
|
ESPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖNÜ
|
ODUNPAZARI ALAADDİN PARKI
|
TEPEBAŞI ULUÖNDER DURAKLARI
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