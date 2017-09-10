Lazio: 4 - Milan: 1 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 3. haftasında Lazio, Inter'i 4-1 mağlup etti. Milan'ın attığı tek golün asisti milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.



Lazio ile Milan, öğlen oynanması gereken ancak yağış nedeniyle 17:00'ye ertelenen maçta karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Lazio, Immobile'nin 38 ve 42. dakikada attığı gollerle 2-0 önde kapattı.



48. dakikada bir kez daha Milan ağlarını havalandıran Immobile skoru 3-0 yaparken, aynı zamanda hat-trick yapmış oldu.



Lazio, 49. dakikada Luis Alberto'nun golüyle 4. golü de buldu.



Milan'da 56. dakikada Cutrone'nin yerine oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu'nun, aynı dakika içinde kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri geldi, milli futbolcu boş pozisyondaki Riccardo Montolivo'yu gördü, kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan futbolcu topu ağlara gönderdi: 4-1



Lazio'da, 70. dakikadan sarı kartı olan Marco Parolo 90. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.



Mücadelenin ardından Lazio 7 puanla üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanda kalan Milan ise 6. sırada yer aldı









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