Türk tenisinde bir ilk

Cengiz Durmuş, 16-29 Ocak'ta düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvasına sporcuların programlı bir şekilde hazırlandığını anlattı.

Avustralya Açık'ta gençler ve büyüklerde, elemelerden itibaren 6 sporcuyla mücadele edeceklerini belirten Durmuş, "Bu, bizim ve ülkemiz için bir ilk. Çağla Büyükakçay teklerde, İpek Soylu da çiftlerde ana tabloda oynayacak. Bunlar kendi puanlarıyla hak ettikleri sonuçlar. Marsel İlhan da elemelerden geçerse büyüklerde 3 tane sporcumuzla Avustralya Açık'ta mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Bu yıl hem gençlerde hem de büyüklerde ana tabloda oynayabilen sporculara sahip olduklarını anlatan Durmuş, "Bu da bizim gurur kaynağımız. Gençlerde de 3 sporcumuz mücadele edecek. Yani toplamda 6 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Gençlerimiz için bir ilk. Hep ilkleri başararak, bir sonraki adımı hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"HEDEFİMİZ, DÜNYANIN BİR NUMARASINI ÇIKARABİLMEK"

Cengiz Durmuş, federasyon olarak dünyanın bir numaralı tenisçisini çıkarabilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılabilen Türk sporcuların şampiyon adayı olduğunu dile getiren Durmuş, "Bizim hedefimiz dünyanın bir numarasını çıkarabilmek. Hedeflerimiz kolay değil. Dünyanın en iyi sporcularının katıldığı ortamda bizim de olmamız çok önemli. Olduktan sonra bizim de hedefimiz şampiyonluk. Olmaması için bir sebep yok. Çok kolay değil elbetteki ama ayaklarımız yere basıyor." diye konuştu.

4 YIL SONRA 100 BİN SPORCU

Federasyon başkanı Cengiz Durmuş, seçimler öncesinde vadettikleri 4 yıl sonra 100 bin sporcuya ulaşma sözünü gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Hedeflere ulaşabilmek için daha çok çalışmaları gerektiğine dikkati çeken Durmuş, şöyle devam etti:

"İlk hedefimiz bir sonraki olimpiyatlara katılabilmek. Çağla Büyükakçay ile 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldık. Bu bir ilkti ama bundan sonraki ilklerimiz hep bir üstüne koymak olacak. Dört yıl sonraki olimpiyatlara en az 2 sporcu verebilmek gibi bir hedefimiz var. Hem gençlerde hem de büyüklerde dünya sıralamasındaki yerimizi ve sayımızı artıracağız. Sporcu sayımızı 4 sene sonra vadettiğimiz gibi 100 bine çıkarabilmekte ayrı bir hedefimiz."

SPORCULARA YENİ HEDEFLER

Durmuş, Türk sporcular Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Marsel İlhan'dan yeni dönemde dünya sıralamasındaki yerlerini yükseltmelerini beklediklerini söyledi.

Dünyada 60. sıraya yükselmiş Çağla'nın hedefinin 50, 20 veya 10 olması gerektiğini vurgulayan Cengiz Durmuş, şunları kaydetti:

"İpek teklerde 150. sırada. Şimdiki hedefi 100, 60, hatta 50 olmalıdır. Marsel'in biraz puanı düştü ama tekrardan yükselecek. Yeniden ilk 50'lere girme hedefi var. Alttan gelen sporcuların ağabey ve ablalarına yetişebilmeleri için ilk 100'e girebilmeleri çok önemli. Hem derece, hem de sayı olarak yükselmeleri gerekir."