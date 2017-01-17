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Fenerbahçe - Hapoel Mate Asher maçı
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Fenerbahçe - Hapoel Mate Asher maçı saat kaçta, ne zaman?

Sarı-lacivertlilerin erkek voleybol takımı, CEV Kupası 16'lı final ikinci maçında yarın Hapoel Mate-Asher Akko takımını konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Hapoel Mate Asher maçı saat kaçta, ne zaman?

17 Ocak 2017 Salı, 12:55:10 Güncelleme: 12:56:18

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ikinci maçında yarın İsrail'in Hapoel Mate-Asher Akko takımıyla karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Hapoel Mate Asher maçı saat kaçta, ne zaman?

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 18.30'da başlayacak.

İsrail'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçı da kazanarak adını 8'li finale yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe turu geçerse, Levski Sofia (Bulgaristan) - Abiant Lycurgus (Hollanda) eşleşmesinde tur atlayan takımla, 8'li finalde karşılaşacak.

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