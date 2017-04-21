Maliye Piyango: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan

Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Uğur Güneş)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mert Matiç, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic (Erdem Sonat, Burak Mert, Price, Kadir Cin, Anthonovich)

Setler: 25-21, 25-20, 25-18

Süre: 86 dakika (29, 29, 28)

Efeler Voleybol Ligi klasman grubunda, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Maliye Piyango, seriyi 2-1 kazandı.

Maliye Piyango böylece, İnegöl Belediyespor ile 5'incilik mücadelesi vermeye hak kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Galatasaray HDI Sigorta ile 7'ncilik için karşı karşıya gelecek.