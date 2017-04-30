VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1

VAKIFBANK: 3 - ECZACIBAŞI VİTRA: 1

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Onur Hoşnut, Yasin Okumuş

VAKIFBANK: Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol (Gizem Örge, Cansu Çetin, Kimberly, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Melis Durul, Özge Yurtdagülen, Ayça Aykaç)

ECZACIBAŞI VİTRA: Büşra Kılıçlı, Neslihan Güler, Kosheleva, Ceylan Arısan, Ognjenovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Boskovic ,Nilay Özdemir, Simge Aköz, Hande Baladin, Aybüke Özdemir, Gözde Yılmaz)

SETLER: 25-20, 25-20, 21-25, 25-18

SÜRE: 103 dakika (27, 27, 25, 24)

İlk maçta da 3-0 galip gelen VakıfBank, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Ligi dördüncü sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA ise CEV Kupası'na katılım hakkı elde etti.

VakıfBank, karşılaşmanın ilk setinde etkili hücum organizasyonları sergiledi. Sarı-siyahlılar, Zhu Ting'in skorer oyunuyla molaları 8-4 ve 16-9 önde kapattı. Eczacıbaşı VitrA'nın Neslihan Güler'in smaç servisleriyle rakibine karşılık verdiği ilk seti VakıfBank 25-20 kazandı.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren ve teknik molaları 8-5 ve 16-12 önde geçen sarı-siyahlı takım, 25-20'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Eczacıbaşı VitrA üçüncü sette etkili bir oyun sergileyerek teknik molaları 8-7 ve 16-13 önde geçen taraf oldu. Bu seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı VitrA, skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü set VakıfBank ataklarıyla sürdü. Molaları 8-5 ve 16-11 önde geçen sarı-siyahlılar, seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.