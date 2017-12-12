Darth Vader’a hizmet eden Stormtrooper birliklerinin kumandanı Kaptan Phasma karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Gwendoline Christie, serinin kadın karakterlerinin basmakalıp rollerle ele alınmadığını belirterek “Erkeklerin yaptığı ne varsa yapabilen güçlü kadınlar göreceksiniz” dedi.

Filmde bir kadın role hayat vermenin onur verici olduğunu ve büyük bir sorumluluk getirdiğini söyleyen Tran, “Kadın karakterler, seriye yeni bir alan açıyor. Hepsi olağanüstü cesaretli” dedi.

Star Wars: Son Jedi filmi, seriye yeni bir kadın karakter daha kazandırıyor. ABD’li oyuncu Laura Dern (50), yardımcı amiral Amilyn Holdo rolüyle karşımıza çıkacak.

İngiliz oyuncu Daisy Ridley genç, akıllı ve cesur bir kadın olan Rey’i oynarken hiç zorlanmadığını ifade etti. 25 yaşındaki Ridley, “Bu rol bana geldiğinde, ‘İşte bu!’ dedim” sözlerini kullandı.

Beyazperdenin efsanevi serisinin son halkası olan Star Wars: Son Jedi’nin (Star Wars: The Last Jedi) ilk gösterimi ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kadın oyuncular, rolleriyle Prenses Leia karakterini canlandıran Carrie Fisher’ı onurlandıracaklarını söyledi.

Rey - Daisy Ridley

İngiliz oyuncu Daisy Ridley genç, akıllı ve cesur bir kadın olan Rey’i oynarken hiç zorlanmadığını ifade etti. 25 yaşındaki Ridley, “Bu rol bana geldiğinde, ‘İşte bu!’ dedim” sözlerini kullandı.

Amilyn Holdo - Laura Dern

Star Wars: Son Jedi filmi, seriye yeni bir kadın karakter daha kazandırıyor. ABD’li oyuncu Laura Dern (50), yardımcı amiral Amilyn Holdo rolüyle karşımıza çıkacak.

Rose Tico - Kelly Marie Tran

28 yaşındaki ABD’li oyuncu Kelly Marie Tran, ilk defa karşılaşacağımız rezistans mekanisyeni Rose Tico karakterini canlandırıyor. Filmde bir kadın role hayat vermenin onur verici olduğunu ve büyük bir sorumluluk getirdiğini söyleyen Tran, “Kadın karakterler, seriye yeni bir alan açıyor. Hepsi olağanüstü cesaretli” dedi.

Kaptan Phasma - Gwendoline Christie

Darth Vader’a hizmet eden Stormtrooper birliklerinin kumandanı Kaptan Phasma karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Gwendoline Christie, serinin kadın karakterlerinin basmakalıp rollerle ele alınmadığını belirterek “Erkeklerin yaptığı ne varsa yapabilen güçlü kadınlar göreceksiniz” dedi.