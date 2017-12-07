Son birkaç ayda fiyatları sürekli olarak değişen ve ani iniş çıkışlara sahne olan Bitcoin, artık Steam'de oyun satın almak için kullanılamıyor.

Geçtiğimiz gün 13.000 dolar değere ulaşarak rekor kıran kripto paranın işlem ücretleri de zaman içerisinde astronomik artışlar yaşadı. Birkaç yıl öncesine kadar Bitcoin işlemleri yapan kullanıcıların Bitcoin ağlarına verdikleri işlem ücretleri 0,20 dolar civarındayken, bugün 20 dolara kadar yükselmiş durumda.

Artan işlem ücretleri nedeniyle, kripto para kullanarak oyun satın almak isteyen Steam kullanıcıları, oyun ücretleri kadar bir de işlem ücreti ödemek zorunda kalıyordu.

Steam, Bitcoin'in değerinde yaşanan ani değişimlerin satın alma süreçlerinin yarıda kalmasına da sebep olduğunu belirtiyor. Bir oyun almak isteyen kullanıcı, işlemini yeterince hızlı yapmadığı takdirde Bitcoin'in fiyatındaki değişiklikler nedeniyle daha fazla Bitcoin transferi yapmak ve dolayısıyla yeniden yüksek işlem ücretleri ödemek zorunda kalıyordu.

Kripto paranın bir ödeme yöntemi olarak desteklenmesinin "artık mantıksız" olduğunu açıklayan Steam, halihazırda söz konusu sorunları yaşayan kullanıcılarına destek olacağını belirtti.

Kurulduğu günden bu yana Gabe Newell tarafından yönetilen ve Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 gibi popüler yapımların geliştiricisi Valve tarafından yönetilen Steam, dünyanın en büyük dijital oyun platformu konumunda.

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