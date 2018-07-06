Stres çabuk yaşlandırıyor!

Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır ve estetik açıdan da kişileri olumsuz yönde etkiler.Stres'de cilt yaşlanması da bir faktördür. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Gökdemir konu ile ilgili bilgiler verdi