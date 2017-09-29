Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan 10 Eylül 2017 tarihinde yapılan DUS ve STS Diş Hekimliği sınavına katılan adaylar, merakla sınav sonuçlarının en zaman açıklanacağını araştırıyor. Konuyla ilgili bugün ÖSYM'den bir açıklama geldi. Peki STS Diş Hekimliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

STS DİŞ HEKİMLİĞİ & DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Klinik Bilimleri Testinde yer alan 21. ve 68. soruların iptal edilmesine, 16. sorunun doğru cevabının B seçeneği olarak ve 19. sorunun doğru cevabının E seçeneği olarak düzeltilmesine karar verildi.

Aynı zamanda 2017-DUS ile ilgili alınan iptal kararlarının sınav sorularının aynı olması nedeniyle 2017-STS Diş Hekimliği Sınavına dauygulanmasına, soru iptali için açılan davalarda mahkemece uygulamaya yönelik bir karar verildikten sonra sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verildi.

Böylece ÖSYM'nin sınav takvimine göre bugün açıklanması planlanan DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarının sonuçları, açılan davalarda mahkeme tarafından karar verildikten sonra açıklanacak.

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