Süleyman Soylu kimdir

Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Hasan Soylu kimdir? Süleyman Soylu'nun hangi konuşmayı yaptı? İşte Süleyman Soylu hakkında bilgiler...

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu, 21 Kasım 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda siyasete başlayan Soylu, 1987–1990 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 17 Temmuz 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999’da Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Soylu, 29 Nisan 1999’da DYP İstanbul İl Başkanlığı görevine atandı.

Süleyman Soylu, 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresinde Genel Başkanlığa seçildi ve 29 Mart mahalli seçimlerine katıldı. 16 Mayıs 2009’da kendi talebiyle gerçekleşen Olağanüstü Kongre’de Genel Başkanlık görevi sona erdi.

Genel Başkanlık görevi sona erdikten sonra siyasi faaliyetlerini sürdüren Süleyman Soylu, 12 Eylül 2010 Referandumu sürecinde “evet” oyu tercihini anlatmak ve yapılmak istenen demokratik gelişim reformuna toplumsal bilinci arttırarak katkıda bulunmak amacıyla “Demokrasi Buluşmaları” adı altında bir dizi toplantı düzenledi ve Türkiye’yi dolaştı.

5 Eylül 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı.30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Genel Kurulunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine ve ardından da Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen Süleyman Soylu, 1,5 yıl Ar-Ge Başkanlığı görevini üstlendikten sonra 14 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine atandı.

25 ve 26. Dönemlerde Trabzon Milletvekili seçildi. 64. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Soylu, 65. Hükümet'te yeniden görevine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak seçildi.

31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın görevinden istifasıyla boşalan İçişleri Bakanlığı görevine Süleyman Soylu getirildi. Soylu'dan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da Mehmet Müezzinoğlu'nun getirildi.

Süleyman Soylu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Doğum tarihi: 21 Kasım 1969 (48 yaşında), İstanbul

Eş: Hamdiye Soylu

Parti: Adalet ve Kalkınma Partisi

Eğitim: İstanbul Üniversitesi

Çocuklar: Engin Levent Soylu

Ebeveynler: Servet Soylu, Hasan Soylu

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