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La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; bu sezon gruplara hak kazanan takımlara verilen 12 milyon 700 bin euro, 2018/2019 sezonunda 15 milyon euro'ya yükselecek.

Yani bu sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak 15 milyon euro'yu kasasına koyacak.

İşte diğer rakamlar: