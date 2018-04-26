Süper Loto çekilişi için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Geçtiğimiz hafta yapılan 548. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 681 bin 587 lira bu haftaya devretmişti. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte 26 Nisan Süper Loto çekilişi ve detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişleri, her hafta düzenli olarak Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişler, Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamakta ve en geç 21:45'te sona ermektedir.

Çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde en geç saat 21:45'te yer almaktadır.

Ayrıca, çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret edebilir. Çekiliş, canlı olarak bu ekranda yayınlanmaktadır.

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 19 Nisan 2018 tarihli 548. hafta çekilişinde 6 bilen olmamış ve 1 milyon 681 bin 587 lira 43 kuruş ikramiye haftaya devretti.

19 Nisan 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 01 - 12 - 28 - 30 - 39 - 45

Ayrıca çekilişte 5 bilen 50 kişi 10 bin 463 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi 209 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 60 bin 862 kişi de 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.681.587,43 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 50 Kişi Başına Düşen İkramiye 10.463,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.684 Kişi Başına Düşen İkramiye 209,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 60.862 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,95 TL

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