Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 5 milyon 334 bin 122 lira, büyük ikramiye tutarı ise 3 milyon 221 bin 536 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. İşte 24 Mayıs tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 MAYIS)

24 Mayıs Süper Loto sonucu: 06 - 11 - 34 - 40 - 49 - 50

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 17 Mayıs tarihli çekilişinde 6 bilen çımayınca 1 milyon 493 bin 56 lira olan büyük ikramiye haftaya devretti. Numaralar 07 - 12 - 27 - 30 - 49 - 53 olarak belirlenirken, 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 733 kişi 183 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 204 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 1 milyon 824 bin 844 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 318 bin 381 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 737 bin 311 lira 21 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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