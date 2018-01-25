Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da geçen hafta 34 milyonun devretmesiyle umutları iyice artan vatandaşlar, çekiliş sonucunu öğrenmek için sorgularını sürdürüyor. Bu hafta 42 milyon 532 bin 640 lira olarak açıklanan büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Talihlinin kuponunu Erzincan-Merkez'den satın aldığı bildirildi. İşte 25 Ocak 2018 tarihli Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 OCAK 2018

Süper Loto sonucu: 05 - 12 - 15 - 17 - 20 - 40



Süper Loto'nun bu hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 42 milyon 532 bin 640 liraya ulaşan büyük ikramiyenin talihlinin kuponunu Erzincan'dan satın aldığı kaydedildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90 kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95 kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42.532.640,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 322 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.191,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 19.555 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 144,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 368.898 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,25 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 34 MİLYON DEVRETMİŞTİ

Süper Loto'nun 18 Ocak 2018 tarihinde yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 34 milyon 56 bin TL tutarındaki büyük ikramiye haftaya devretmişti. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira 5 kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira 25 kuruş, 3 bilen 251 bin 963 kişi 15 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 11. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 34.056.110,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 182 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.524,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 11.636 Kişi Başına Düşen İkramiye 193,25 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 251.963 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,45 TL

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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