Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 535. hafta heyecanı yaşanıyor. Tam 534. haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda geçen hafta; 6 bilen çıkmayınca, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretmişti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 535'inci hafta çekilişinde 6 bilen tek kişi çıkarsa 27 milyon 315 bin 219 liralık büyük ikramiyenin sahibi olacak
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi için yüz binlerce vatandaş gözünü Milli Piyango İdaresi'ne dikmiş durumda. Tam 10 haftadır üst üste devreden Süper Loto'nun büyük ikramiyesi, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 liraya kadar ulaştı. Bu rakam, yılbaşı çekilişinde ikramiye isabet eden çeyrek biletin kazandığından daha fazla.
Haftalardır devreden Süper Loto'da çekilişin saat kaçta yapılacağını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "Süper Loto çekilişi saat kaçta?" ve "Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir?" aramalarını arttırdı.
Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı düzenli olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Çekiliş saat 21:15'te başlamakta ve en geç 21:45'te sona ermektedir.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişini heyecanla bekleyen vatandaşlar, bir yandan da sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı.
Süper Loto'da 10 haftadır devreden büyük ikramiye için şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaş, Süper Loto kuponunu yatırdı ve sonuçları beklemeye başladı. Süper Loto sonuçları, en geç saat 21:45'te ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.
Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.
Öte yandan Süper Loto sonuçları açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da sonuçlar eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir.
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SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA 27 MİLYON LİRA DEVRETTİ
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 534. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 10. kez devrederek bu haftaki çekilişe tam 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş ikramiye devretti. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 219 bin 17 kişi de 14 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
11 Ocak 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 23 - 27 - 36 - 51 - 54
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|10. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|27.315.219,25 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|184
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|9.351,00 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|10.069
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|183,80 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|219.017
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14,55 TL
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