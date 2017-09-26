90’lı yılların en ünlü süpermodelleri için zaman sanki geçmiyor! Geçtiğimiz günlerde ünlü İtalyan markası Versace’nin defilesinde podyuma çıkan dünyanın en ünlü modellerinden Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford ve Helena Christensen, güzellik rutinleri sayesinde yıllara meydan okuyor... HT Magazin ekinde yer alan habere göre süpermodellerin 'süper' sırları...

YOGA, BALE VE PİLATES

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile evli olan ünlü model Carla Bruni’nin en önemli sırrı kırışıklığı sorun olarak görmemek. 49 yaşındaki ünlü model, “Bilgelik olmadan kırışmak çok sıkıcı. Ben olgun olmak istiyorum ve ikisini aynı anda yaşamayı seviyorum” diyor. Cildini diri tutmak için Fransız yapımı özel kremler kullandığını söyleyen ünlü model, saç bakımını Kate Winslet ve Sharon Stone gibi isimlerin de müşterisi olduğu Paris’in ünlü saç uzmanı David Mallett’a yaptırıyor. “Gençlik yıllarımda sürekli hamburger yer, sigara içerdim” diyen Bruni şimdi bale, pilates ve yoga yapıyor.

İP ATLAMA VE PEKMEZ DETOKSU

Fransız Vogue Dergisi’ne kapak olan ilk siyahi model olan Naomi Campbell, “Cildimin güzelliği için her gün kullandığım bir krem var. O kadar çok kullanıyorum ki bu benim için takıntı haline geldi” diyor. Vejetaryen olan ünlü model, yoga ve pilates yapıyor. Ayrıca ip de atlıyor. Campell ip atlamanın vücudunun yanı sıra yüzüne de iyi geldiğini söylüyor.

Süper sırrı: Yılda 3 kere, akçaağaç pekmezi, kırmızı biber ve limon suyundan olu- şan özel bir karışım içerek detoks yapıyor.

KAHVE TELVESİ VE DİREK DANSI

Eski Victoria Secret mankeni olan Helena Christensen, “Büyükannemin harika bir cildi vardı. Sadece su, sabun ve basit bir krem kullanırdı. Yüzlerce ürün denedim ama yine büyükannemin önerisine geri döndüm. Ben de sadece su, sabun ve basit bir nemlendirici krem kullanıyorum” diyor. Fit kalmak için direk dansı yapan ünlü model, “Direk dansı, metabolizmayı harekete geçirmek için en iyi yol” diye konuşuyor.

Süper sırrı: Ünlü manken, “Kahve telvesi ve papaya yiyorum. Ekmek ve makarna yemeden de yaşayamam” diyor.

YEŞİL ÇAY VE BİRAZ ÇÖREK

51 yaşındaki Cindy Crawford, cildi için vücut yağı kullanıyor. Saç stilinin her zaman aynı olmasına özen gösterdiğini söyleyen eski manken düzenli olarak spor yapıyor. Haftada 3 gün sabah saatlerinde kişisel antrenörüyle çalışan Crawford, “Güne mutlaka yeşil çay içerek başlıyorum. Çayın yanında biraz da çörek yiyorum” diyor.

Süper sırrı: Cindy Crawford “Detoks için homeopatik doktorum önerdi, haftada 1 kez kızılötesi saunaya giriyorum” diyor.

100 MASAJI 200 EURO

47 yaşındaki ünlü model Claudia Schiffer, yüzüne 90 dakikası 200 Euro olan özel bir masaj yaptırıyor. Köpeğiyle her gün uzun yürüyüşler yapan 3 çocuk annesi Schiffer, tenis oynuyor, yoga ve pilates yapıyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü model, “Diyet yapmıyorum. Sadece sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum” diyor.