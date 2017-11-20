Suriye'de 1 milyon çocuk yetim kaldı: 'Annem su istedi, getirdiğimde ölmüştü'

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta 1 milyon çocuğun yetim kaldı açıklandı.
Birleşmiş Milletler, ailesinin kalan çocukların karşılaştığı eğitimsizlik, kaçakçılık gibi tehlikelere dikkat çekerken, bu çocukların silahlı grupların etkisi altına girebileceği de belirtildi.
Ailesiz kalan birçok çocuk Suriye'de ve yurtdışındaki yetimhanelerde yaşarken, bu yetimhaneler yürek burkan birçok hikayeyle karşılaşmak da mümkün.
Humus kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası ailesini kaybeden Mariam al Shalan da bu hikayelerden birisi. Shalan, "Şebiha saldırdığı ve herkesi topladığı zaman 5 yaşındaydım. Ateş açtılar ve herkesi öldürdüler. Annem bizim önümüze geçti ve vuruldu. Benden su istedi. Su ile birlikte geri geldiğimde, ölmüştü. Ben ve abim, kan ve cesetlerin içerisinde iki gün geçirdik." ifadeleriyle yaşadıklarını anlatıyor.
Muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib'deki bir yetimhanedeki hemen her çocuk travma ve psikolojik stresle boğuşuyor. Yetimhaneler maddi imkansızlıklarla boğuşsa da gönüllülerin çabalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.
Al Jazeera'nin konuştuğu Oday Fayad isimli çocuk ise yaşadıklarını şu sözlerle özetliyor:
"Evimizde oturuyorduk ve bir savaş uçağı bizi vurdu. Babam o saldırıda öldü. Al Fardos mahallesine taşındığımızda ise başka bir saldırının hedefi olduk. O saldırıda da küçük kızkardeşim öldü. Sonrasında Zibdia mahallesine taşındık. Orada da kaldığımız yere roket isabet etti ve annemizi kaybettik. Onu gömemedik. Bedenini enkazın altında bıraktık ve buraya geldik"
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