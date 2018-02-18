Atatürk Havalimanı’nda tellerden izinsiz bir şekilde aprona giren Suriye uyruklu bir çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

AA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nin bulunduğu alanda bir çocuk, yasak olmasına rağmen telleri aşarak apron alanına girdi. Hangarın bulunduğu alandan geçen ve V apronu bölgesinde gezinen çocuk, güvenlik görevlilerince fark edildi.

Güvenlik görevlileri durumu havalimanı polis ekiplerine de bildirildi. Haber verilmesi üzerine aprona gelen gelen polis ekipleri, 12 yaşında olduğu tespit edilen Suriye uyruklu çocuğu, gerekli işlemlerin yapılması için güvenlik görevlilerinden teslim aldı.

Çocuğun aprona girmesi, havalimanındaki uçuş trafiğinde herhangi bir aksamaya yol açmadı.

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