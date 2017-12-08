Kornea tabakasındaki matlaşmadan dolayı görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Suriyeli Hasan Ali, 2 hafta önce babası ile geldiği Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA'nın haberine göre; iç savaşın yaşandığı Suriye'nin Halep kentinde dünyaya gelen Ali, doğumunun ardından her iki gözünde de kornea tabakasında matlaşmaya bağlı görme kaybı yaşadı.
Savaş ortamında ilaç bulamadığı için zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Ali'nin yakınları, çareyi her zaman mazlumlara sahip çıkan Türkiye'de aramak için yollara düştü.
Babası Muhammed Ali ile 2 hafta önce Türkiye'ye gelen Hasan, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Küçük çocuk, yurt dışından temin edilebilecek kornea nakliyle yeniden görebilecek.
"TÜRK HÜKÜMETİ VE HALKINDAN YARDIM İSTİYORUM"
Baba Muhammed Ali, Suriye'nin Halep kentinde yaşadıklarını belirtti. Oğlunun çok az olan görme yetisini zamanla tamamen kaybettiğini dile getiren Ali, "Suriye'deki savaş ortamından dolayı ilaç bulmakta zorlanıyorduk. Bu yüzden gözleri tamamen kapandı. Çocuğum artık hiç göremiyor, arkadaşlarıyla oyun dahi oynayamıyor" dedi.
Oğlu Hasan'ın tekrar görmesi için Gaziantep'e geldiklerini aktaran Ali, şöyle konuştu: "Buraya geldikten sonra çevremdekilerin yönlendirmesiyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine gittim. Çocuğumun gerekli kontrolleri burada yapılıyor ama kornea nakli gerekiyor. Ancak kornealar yurt dışından temin edildiği taktirde 4 bin 800 dolar gerekiyor. Bu parayı bulabilirsek çocuğum tekrar görebilecek. Tek isteğim, çocuğum tekrar görmesi, başka bir şey istemiyorum. Türk hükümetinden ve halkından bize yardım etmelerini istiyorum. İnanıyorum ki Türk halkı bizlere yardım edecektir. Eğer çocuğum tekrar görebilirse en sevdiği futbolu tekrar oynayabilecek. Onun tekrar görmesi beni de çok mutlu edecektir. Umarım nakil yapıldıktan sonra sağlığına kavuşur."
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necip Kara ise Suriye uyruklu Hasan Ali'nin her iki gözünde kornea tabakasında matlaşmaya bağlı görme kaybının bulunduğuna işaret etti.
Hastaya kliniklerinde ilk olarak sağ göze daha sonra da sol göze kornea nakli önerildiğine dikkati çeken Kara, şunları kaydetti: "Şu an sadece Sağlık Bakanlığının izni dahilinde çalışan özel kurumlar aracılığıyla yabancı uyruklu hastalar, ücretlerini kendileri karşılayarak yurt dışından kornea temin edebilmektedir. Gerekli başvuru yapıldığında ortalama 1-2 hafta içerisinde kornea temini yapılarak, hastanemize gönderilmekte ve nakil kliniğimizde yapılabilmektedir."
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