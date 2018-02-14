Ehliyet sınav soru ve cevapları için binlerce sürücü adayının bekleyişi sona erdi. Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonrasında sınav sonuçları için bekleyiş başlamış ve aynı zamanda adaylar soru ve cevapların da yayınlanmasını beklemeye koyulmuştu. Bekleyiş sona erdi ve ehliyet sınav soru ve cevapları yayımlandı. Peki ehliyet sınav soru ve cevapları nereden görüntülenir? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonrasında adaylar soruların cevaplarını görüntülemek ve verdikleri cevabın doğruluğunu kontrol etmek için soru ve cevapları beklemeye başlamıştı.
Ehliyet sınav soru ve cevapları erişime açıldı ve binlerce aday soru ve cevapları görüntülemeye başladı.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden erişime açılan ehliyet sınavı soruları ve cevapları ile birlikte sürücü adayları sınavda verdikleri yanıtların doğruluğunu kontrol edebilecek.
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EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ehliyet sınavının hemen ardından adaylar sınav sonuçları için beklemeye başladı. Sınavdan aldığı not bilgisini öğrenmek ve direksiyon sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığını görüntülemek isteyen sürücü adayları, internet üzerinde "ehliyet sınav sonuçları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Ehliyet sınav sonuçları, tahminlere göre 22 Şubat - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında erşiime açılacak.
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